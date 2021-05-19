Татьяна Проценко

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На 54-м году жизни скончалась актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в советском фильме "Приключения Буратино" , сообщил РИА "Новости" ее супруг, актер и журналист Алексей Войтюк. Причиной смерти стал рак.

"Это долгая история, у нее онкология почти три года. Мы боролись, но болезнь победила", - сказал он. Актриса скончалась в реанимационном отделении больницы, пишет РБК. Дата и место прощания станут известны позднее.

Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года в Москве. Как рассказывала сама актриса, ассистент режиссера "Буратино" познакомился с ней в поезде и предложил ей пройти пробы на роль Мальвины. Позже ее утвердил на роль режиссер картины Леонид Нечаев.

Фильм "Приключения Буратино" вышел на экраны в 1976 году. Проценко была единственной среди детей, которая говорила в кадре сама: остальных переозвучивали другие актрисы.

В 1992 году Татьяна Проценко окончила сценарно-киноведческий факультет ВГИКа. Она была актрисой дубляжа в таких фильмах, как "Ла-Ла Ленд" и "Дом напротив". Зрителям больше всего Татьяна Проценко запомнилась по роли Мальвины.

Никто из сыгравших в фильме "Приключения Буратино" детей не сделал карьеру в кино. Сыгравший Пьеро Роман Столкарц стал врачом и уехал в Израиль, исполнитель роли Артемона Томас Аугустинас эмигрировал в Канаду, где стал бизнесменом. Сыгравший Буратино Дмитрий Иосифов получил профессию режиссера.