Американский рэпер 50 Cent в посте, опубликованном в Instagram, призвал поддержать на выборах президента Дональда Трампа из-за планов его конкурента Джо Байдена повысить налоги. Он объявил, что пора либо уезжать из Нью-Йорка, где налоги будут такими же высокими, как в Калифорнии, либо срочно обеспечить победу Трампу.

Свой пост рэпер сопроводил фотографией с частью эфира CNBC, в котором говорилось, что налоги для людей с высоким доходом в Нью-Йорке вырастут до 62%. "Какого черта! Голосуйте за Трампа. Я ухожу", - написал 50 Cent. "62% - ты с ума сошел", - добавил он. В следующем посте рэпер написал, что он банкрот и спросил, может ли ему кто-нибудь помочь с кредитом.

И, по словам музыканта, ему без разницы, что Трамп не любит черных. Правда 50 Cent вряд ли будет платить такой высокий налог, так как он распространяется только на богатых людей, чей чистый заработок превышает 400 тыс. долларов.

Издание New Musical Express отмечает, что раньше 50 Cent называл правление Трампа "несчастным случаем". Кроме того, он утверждал, что действующий президент предлагал ему 500 тыс. долларов за поддержку его предвыборной кампании.