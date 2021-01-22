Мира Фурлан

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20 января в возрасте 65 лет умерла актриса Сообщение о смерти актрисы было опубликовано на ее странице в Twitter, сообщает РИА "Новости".

Смерть актрисы подтвердил в соцсети создатель сериала "Вавилон-5" Джозеф Майкл Стражински. "Эта ночь полна печали, поскольку наш друг и товарищ ушла той дорогой, по которой мы не можем последовать за ней. Но, как и во всем, со временем мы ее догоним, и я думаю, у нее будет множество историй, которыми она поделится с нами, и множество новых ролей, которыми она поделится со вселенной", - написал он.

Знакомым было давно известно о проблемах со здоровьем актрисы, напомним Стражински.

Мира Фурлан родилась 7 сентября 1955 года в Загребе (тогда - Югославия) в семье ученых. В юности Мира увлекалась рок-музыкой, окончила Академию драматического искусства в Загребе, одновременно изучая языки (свободно владела не только хорватским и сербским языками, но также английским, немецким и французским).

В начале карьеры Мира Фурлан состояла в труппе Хорватского национального театра, часто появлялась на югославском телевидении и снималась в кино. Фильм Эмира Кустурицы с ее участием - "Папа в командировке" (1985) - завоевал "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля.

В США Мира Фурлан появлялась на театральных сценах Лос-Анджелеса. Она выпустила несколько музыкальных альбомов. Самые известные из них - "Песни из кинофильмов, которых никогда не было" и "Тысячу лет назад в Югославии".

В течение пяти сезонов Мира Фурлан играла роль посла Минбара Деленн в сериале "Вавилон-5". В течение четырех сезонов исполняла роль Даниэль Руссо в сериале "Остаться в живых" на канале ABC.

В 2002 году, после 11 лет отсутствия, вернулась в Хорватию, где сыграла главную роль у режиссера Раде Сербеджия. В 2008 году в Сербии она сыграла в сериале "Аисты вернутся" (режиссером был её муж Горан Гайич).