Московские клубы отказали организаторам концерта солидарности с белорусскими протестующими

Стоп-кадр видео Радыё Свабода / Youtube.com Ожидается, что в концерте примут участие Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, фронтмен группы "Тараканы" Дмитрий Спирин, Ромарио, группы "Яуза", "Рабфак", а также поэты, художники и режиссеры. Вести концерт должна была журналистка "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр

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Московские площадки отказались принять у себя благотворительный концерт в поддержку белорусских протестов "Партизан-фест" с участием российских рок-музыкантов. Мероприятие должно было пройти 28 сентября в клубе Live Stars на "Красном Октябре". Средства от продажи билетов и пожертвования планировалось направить в фонд Belarus Solidarity Foundation на финансовую помощь "семьям репрессированных".

"На клуб было оказано давление, множество аналогичных площадок под разными предлогами тоже отказались принять у себя фестиваль. Оказывается, концерт солидарности - это небезопасно", - говорится на странице "Партизан-феста" в Facebook.

Один из организаторов концерта, обозреватель "Новой газеты" Ян Шенкман рассказал "Открытые медиа", что клуб отказал в предоставлении площадки вскоре после начала продажи билетов, хотя они пользовались спросом. По его мнению, поводом для этого стал анонс фестиваля в Telegram-канале белорусской оппозиции Nexta. После этого несколько провластных СМИ обрушились с критикой на фестиваль. Андрей Макаревич в разговоре с "Подъёмом" подтвердил, что залы отказались от проведения концерта.

Арт-директор Live Stars Денис Голубков заявил, что давления на администрацию клуба не было, а организаторы решили найти помещение побольше, так как первая партия билетов была раскуплена за два дня. В начале недели Голубков говорил, что в случае "звонка сверху" по поводу концерта проблемы будут решаться "по мере поступления", и отметил, что в России "люди могут высказывать любое мнение".

Теперь фестиваль планируется провести в онлайн-формате, дату трансляции и онлайн-площадки организаторы объявят 25 сентября на пресс-конференции в "Новой газете". Они также выразили готовность рассказать о трудностях, с которыми столкнулись. Покупателям вернут деньги за билеты, во время трансляции фестиваля их можно будет перевести в качестве пожертвований на поддержку семей "репрессированных белорусов", говорится на странице мероприятия.

Ожидается, что в концерте примут участие Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, фронтмен группы "Тараканы" Дмитрий Спирин, Ромарио, группы "Яуза", "Рабфак", а также поэты, художники и режиссеры. Вести концерт должна была журналистка "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр. Список артистов планируется расширить в связи с изменением формата мероприятия.

"Мы хотим, чтобы слово "Россия" у братского народа ассоциировалось не с ангажированными журналистами и силовиками, готовыми наводить "порядок" на улицах Минска, а с солидарностью, музыкой и свободой", - говорится в заявлении музыкантов, которое цитирует "Новая газета".

"Тысячи людей в соседней, близкой нам по духу стране брошены за решетку, подверглись насилию, потеряли работу - за мирный протест, за то, что требовали законности от своего правительства. Среди них - люди культуры, музыканты, поэты, художники, режиссеры, наши братья по ремеслу. Мы не хотим, чтобы так было в Беларуси, не хотим, чтобы так было в России. Мы с вами плечом к плечу!"