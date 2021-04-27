Hulu выпустила тизер нового сериала по книге автора "Большой маленькой лжи" с Николь Кидман

Стоп-кадр видео Hulu / Youtube.com

На Youtube появился тизер нового сериала "Девять совсем незнакомых людей", главную роль в котором исполнила Николь Кидман. Экранизация романа Лианы Мориарти рассказывает о буднях оздоровительного центра, куда приезжают жители мегаполисов, намеренные победить стресс и начать новую жизнь, но вместо оздоровления сталкиваются с психологическими экспериментами.

Кидман играет директора пансионата, эмигрантку из России по имени Маша. Другие роли в новом сериале исполнили Мелисса Маккарти, Люк Эванс, Самара Уивинг, Майкл Шеннон и Бобби Каннавале. Проект выйдет на платформе Hulu, дата премьеры пока не объявлена.

Николь Кидман также сыграла главную роль в сериальной экранизации другого романа Лианы Мориарти "Большая маленькая ложь". В 2018 году она получила "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса минисериала или фильма на ТВ" за роль Селесты Райт, ставшей жертвой мужа-абьюзера.