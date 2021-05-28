Роскомнадзор направил предупреждение телеканалу Disney из-за короткометражного мультфильма Out, в котором главный герой, имеющий "нетрадиционную сексуальную ориентацию", совершает "каминг-аут" перед своими родителями. Там напомнили, что российское законодательство запрещает распространение среди детей информации, "отрицающей семейные ценности и пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения", сказано в профилактическом письме на сайте ведомства.

"Роскомнадзор рекомендовал представителям телеканала строго соблюдать законы Российской Федерации и не допускать распространения информации, способной причинить вред здоровью и развитию детей", - отмечается в письме.

В ответе на предупреждение, опубликованном пресс-службой канала, отмечается, что короткометражный мультфильм Out, главный герой которого имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию, не планируется к показу в России. "Данный контент не заявлен в программе канала Disney, не был в эфире и не планируется к показу", - напомнил представитель телеканала.

Мультфильм, созданный компаниями Pixar и Walt Disney Studios в 2020 году и тогда же выпущенный на стриминговом сервисе Disney+, рассказывает о молодом человеке, который собирается переехать в город вместе со своим парнем и боится сообщить родителям о своей ориентации. Картина вошла в шорт-лист "Оскара" в категории короткометражных мультфильмов.

Американское издание IndieWire назвало короткометражку "революционной" из-за репрезентации однополой пары. В феврале 2020 года картина попала в шорт-лист премии "Оскар" в категории короткометражных мультфильмов.

В 2013 году в России был принят закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Закон запрещает распространять среди детей информацию, направленную на формирование у них нетрадиционных сексуальных установок и вызывающую интерес к подобным отношениям.