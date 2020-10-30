mikhailovsky.ru/ Главный дирижер и музыкальный руководитель петербургского Михайловского театра Александр Ведерников умер в возрасте 56 лет от коронавируса

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Главный дирижер и музыкальный руководитель петербургского Михайловского театра Александр Ведерников умер в возрасте 56 лет от коронавируса, сообщил гендиректор Большого театра Владимир Урин. Его слова приводит "Интерфакс".

Урин уточнил, что Ведерников умер в Москве, в 52-й больнице. У него было стопроцентное поражение легких и диагностирован коронавирус. О дате и месте прощания с дирижером и его похорон будет сообщено дополнительно.

Александр Ведерников родился 11 января 1964 в семье солиста Большого театра Александра Ведерникова и профессора Московской консерватории Наталии Гуреевой. В 1988 году он окончил Московскую консерваторию, затем аспирантуру консерватории. Работал в Московском музыкальном театре им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, затем был ассистентом главного дирижера и вторым дирижером Симфонического оркестра им. П. И. Чайковского. В 1995 году он основал симфонический оркестр "Русская филармония" и до 2004 года был его художественным руководителем и главным дирижером.

В 2001-2009 годах Ведерников был музыкальным руководителем и главным дирижером Большого театра. С сентября 2018 года он был главным дирижером Датской королевской оперы, а с февраля 2019 года - музыкальным руководителем и главным дирижером Михайловского театра.

Коронавирусом между тем переболели сотни знаменитостей в мире и России, в их числе 63-летний актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон, актер Идрис Эльба и его супруга Сабрина, Ольга Куриленко, певица Пинк, оперная дива Анна Нетребко Кристофер Хивью и Индира Варма, известные по ролям в сериале "Игра престолов", звезда сериала "Остаться в живых" Дэниэл Дэ Ким, 79-летний оперный певец Пласидо Доминго, осужденный по делу об изнасиловании и домогательствам продюсер Харви Вайнштейн, принц Чарльз, британский премьер-министр Борис Джонсон, российский премьер Михаил Мишустин. Из российских знаменитостей коронавирус перенесли Лев Лещенко, Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Надежда Бабкина, Борис Акунин и другие.