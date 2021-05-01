Продолжительность рабочей недели, превышающей 40 часов, с учетом всех переработок, является обычной практикой почти каждого второго работающего россиянина (49%)

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Продолжительность рабочей недели, превышающей 40 часов, с учетом всех переработок, является обычной практикой почти каждого второго работающего россиянина (49%).

Согласно исследованию ВЦИОМ, мужчины чаще, чем женщины, трудятся в таком режиме - 58% и 38% респондентов соответственно.

Опрос показал, что если бы работодатель гарантированно оплачивал время работы сверх 40 часов в неделю, то на таких условиях согласились бы трудиться три четверти россиян (76%), каждый пятый (20%) предпочел бы не перерабатывать по времени.

Более трети россиян (37%) работают в режиме 40-часовой рабочей недели. Среди мужчин так трудиться каждый третий (33%), среди женщин эта доля составляет 43%, сообщает "Интерфакс".

По данным исследования, каждый десятый россиянин работает менее 40 часов в неделю. Женщин, работающих в таком режиме, почти втрое больше, чем мужчин - 15% и 6% респондентов соответственно.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 28 апреля 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Напомним, согласно статье 91 Трудового кодекса (ТК РФ), нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.

При 40-часовой рабочей неделе норма рабочего времени рассчитывается с учетом пяти рабочих дней и двух выходных - субботы и воскресенья. В данном случае она составляет восемь часов в день. В предпраздничный день норма рабочего времени уменьшается на один час и составляет семь часов.

Порядок исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

В конце апреля зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что "мир движется в направлении" четырехдневной рабочей недели.

В эфире VKLive на площадке "ВКонтакте" он напомнил, что в советские времена, по сути, была шестидневка. Но меняется производительность труда, происходит не только роботизация жизни, но и изменение социального, экономического уклада, поэтому и свободного времени у человека должно быть больше, считает Медведев.

В минувший четверг Медведев провел заседание круглого стола с представителями профсоюзных организаций, на котором обсуждались изменения в закон о занятости. Говоря о четырехдневной рабочей неделе, председатель ЕР упомянул, что сейчас в этом направлении движется целый ряд передовых с точки зрения законодательства о труде и развитости экономических отношений стран. "Сокращенная рабочая неделя позволит избежать в ряде случаев безработицы, это на самом деле очень важно. Так что, мне кажется, эта идея перспективная", - сказал Медведев.

"Переход к такого рода укороченной неделе может быть ступенчатым, мы же об этом изначально говорили. В некоторых компаниях сокращается продолжительность рабочего дня в пятницу. Можно это делать в масштабах эксперимента в целом регионе, в группе компаний - сокращать на час, на два, на три", - сказал он.

"Некоторые компании прямо объявили четырехдневку. Но мы с вами взрослые люди и понимаем, что здесь должно быть соблюдено несколько условий. Первое: вне всякого сомнения, не должна уменьшится зарплата - пять дней, четыре дня, три дня - неважно, зарплата по трудовому договору должна остаться прежней", - заявил Медведев. Вторая и не менее важная составляющая, по его словам, заключается в том, что в случае перехода к сокращенной неделе "не должна падать производительность труда, не должны меняться экономические показатели деятельности".

Медведев не исключил, что где-то перевести работников на сокращенную рабочую неделю вообще будет невозможно. "Но в целом, мне кажется, что в общем плане это движение было бы разумно", - заключил он.

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в свою очередь отметил, что при развитии этой темы следовало бы вначале говорить об уменьшении количества рабочих часов в неделю.