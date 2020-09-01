AntonMatyukha / DepositPhotos Россияне получили возможность проходить процедуру банкротства бесплатно и без обращения в суд

AntonMatyukha / DepositPhotos

1 сентября в России вступили в силу поправки в закон "О банкротстве", позволяющие россиянам проходить процедуру банкротства бесплатно и без обращения в суд. Они опубликованы на сайте Госдумы РФ.

Согласно вступившему в силу закону, должники, у которых судебные приставы не нашли имущества, и чья задолженность составляет не более 500 тысяч рублей, смогут подавать заявления о банкротстве через многофункциональные центры (МФЦ). Процедура банкротства будет занимать шесть месяцев, в это время кредиторы могут попытаться перевести дело о несостоятельности в суд.

Чтобы объявить о личном банкротстве во внесудебном порядке, россиянин должен иметь задолженность от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, а также не иметь имущества или возможности погасить долги. Это значит, что на него не должно быть открыто новых исполнительных производств, а по старым разбирательствам исполнительный лист должен был быть возвращен кредиторам без результатов.

Если гражданин соответствует условиям, то он может заявить о банкротстве в МФЦ, где его обязательства и кредиторов проверят в ближайшие дни. В случае удовлетворения заявления, МФЦ в течение четырех рабочих дней запустит процедуру банкротства, после чего информация о должнике попадет в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, и с этого момента начисление процентов, пеней и штрафов на задолженности будет остановлено.

С начала процедуры банкротства до объявления должника несостоятельным должно пройти шесть месяцев. Если за этот срок никто из кредиторов не будет препятствовать банкротству, то долг гражданина будет признан безнадежным и списан. На время процедуры гражданину запрещается брать новые займы, кредиты, выступать поручителем. В случае получения в это время имущества в собственность, он будет обязан известить об этом МФЦ в течение пяти рабочих дней.

Кредиторы могут за полгода попытаться проверить данные об имуществе заемщика, направив запрос в госорганы. Кроме того, им разрешается попытаться перевести процедуру банкротства в суд, доказав, что долг гражданина составляет более 500 тысяч рублей.

По расчетам Минэкономразвития, которые приводит "Коммерсант", ежегодно новой нормой будут пользоваться свыше 110 тыс. россиян. При этом процедура будет на руку даже кредиторам, поскольку безнадежные долги до полумиллиона рублей часто висят мертвым грузом на балансе финансовых организаций. А физическое лицо в новых условиях не понесет дополнительных расходов.

Как отмечает эксперт проекта ОНФ "За права заемщиков" Михаил Алексеев, при сумме долга до 100 тыс. руб. банки, как правило, не стремятся подавать в суд, поскольку для них судебное взыскание также связано с определенными расходами и тратами.

Кредиторам же новый закон также весьма выгоден: по новым условиям кредитор имеет право остановить процедуру, если не обнаружит себя в заявлении должника, или оспорить ее в суде, оплатив издержки. Также кредиторы смогут самостоятельно искать имущество потенциального банкрота и даже писать запросы в госорганы.

Другие эксперты отмечают, что новый закон открывает пространство для злоупотреблений физических лиц, так как список кредиторов в заявлении остается на усмотрение потенциального банкрота, а искать его имущество будут по федеральным реестрам, где значится далеко не все. "Извините, у него в реестре что? Квартира, дача и машина. На этом богатство закончится у человека? У него могут быть счета, другие вещи, которые в реестре не значатся. Кроме того, они могут быть заинтересованы не в банкротстве, а в том, чтобы одним не платить, а с помощью других вывести все свои активы. Всегда найдутся люди, которые будут искать способы смошенничать. Но если изначально в законе оставить дыру, то этих мошенников будет больше",-поясняет глава СРО "МиР" Эльман Мехтиев.

С другой стороны, новый закон позволяет ограничить злоупотребления: воспользоваться процедурой можно раз в 10 лет, а сам должник попадет в реестр банкротов и очень нескоро сможет рассчитывать на новый заем. К тому же само банкротство налагает ряд ограничений, включая запрет на выезд, на предпринимательскую деятельность и руководящие должности в организациях. "Поэтому процедура банкротства сама по себе непростая. И прежде чем в нее вступить, надо все внимательно взвесить", - пояснил адвокат, управляющий партнер юридической компании "Кочерин и партнеры" Владислав Кочерин.

В январе-сентябре 2019 года российские суды признали банкротами 46,7 тыс. граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Это в полтора раза больше, чем за тот же период 2018 года: по словам экспертов, россияне становятся все информированнее относительно преимуществ банкротства, арбитражные управляющие отработали технологии, а суды - практику рассмотрения таких дел.

Как следует из данных "Федресурса", процедуру банкротства чаще всего инициируют сами должники: на такие дела приходится 89,8% всех производств. Доля конкурсных кредиторов, среди которых могут быть банки, составляет 8,2%. В 78% случаев у должника нет имущества, которое можно было бы реализовать для погашения обязательств. В первом полугодии объем требований по завершенным банкротным процедурам превысил 119,1 млрд руб., но с граждан взыскали менее 4 млрд руб.