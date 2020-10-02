На экспортируемой российской рыбе нашли коронавирус - Россия и КНР уже оказались на грани торговой войны

NOAA FishWatch / wikimedia.org На Китай приходится свыше 60% российского рыбного экспорта, отмечают "Ведомости". В 2019 году в страну было отправлено 1,1 млн тонн рыбы на сумму $3,27 млрд

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Китайские власти выявили следы коронавируса COVID-19 в одной из партий российской рыбной продукции и пригрозили закрыть все поставки из России, объем которых оценивается почти в 3,3 млрд долларов.

Главное таможенное управление (ГТУ) КНР сообщило Россельхознадзору, что дальнейшие случаи выявления возбудителя COVID-19 в образцах замороженной рыбной продукции из РФ могут привести к полной остановке экспорта этой категории из России в КНР. Таким образом, эта ситуация грозит торговой войной между РФ и КНР. Проблема обсуждалась накануне на совещании в Россельхознадзоре вместе с отраслевыми союзами и представителями рыбной отрасли.

Россельхознадзор получил от Китая несколько официальных уведомлений о том, что на упаковках российской рыбопродукции выявлены следы коронавирусной инфекции. В частности, власти города Чанчунь сообщили о выявлении COVID-19 на одной из упаковок щупалец кальмаров, ввезенной из РФ. Как сообщает "Коммерсант", российские поставщики минтая уже столкнулись со сложностями при отгрузках в одном из портов Китая. КНР сообщило о введении ограничений на экспорт продукции с российских судов на четыре недели.

Из-за этого средние цены в Китае на российскую рыбную продукцию упали на 20%, хотя в этот период экспортные цены, к примеру, на минтай существенно растут.

Пока угрозы тотального запрета на экспорт российской рыбы в Китай нет - прозвучало только предупреждение. Но Россельхознадзор попросил участников рынка принять все необходимые меры по исключению поставок небезопасной продукции за рубеж. В ведомстве также отметили, что жесткая позиция Китая в этом вопросе выглядит попыткой получить какие-то торговые преференции.

На Китай приходится свыше 60% российского рыбного экспорта, отмечают "Ведомости". В 2019 году в страну было отправлено 1,1 млн тонн рыбы на сумму $3,27 млрд.

Если действие ограничений, которыми грозит Китай, затянется, то рыбопромышленники РФ понесут значительные убытки - цена на минтай может упасть ниже $900 за 1 тонну в I квартале 2021 года и рыбопромышленники недосчитаются примерно 100 млн долларов (свыше 7 млрд рублей).