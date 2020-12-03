Участники сделки ОПЕК+ согласовали повышение добычи нефти с января на 500 тыс. баррелей в сутки, с дальнейшим ежемесячным пересмотром. Таким образом, страны ослабят сокращение добычи на 25%, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Информацию об этом подтвердили также два источника ТАСС в ОПЕК, а также источники "Интерфакса", знакомые с ситуацией.

Увеличение будет происходить в зависимости от условий на рынке. Страны будут проводить ежемесячные консультации, чтобы определить, как отрегулировать производство в последующие месяцы.

Сделка может повлиять не только на цены на нефть, которые, впрочем, пока не изменились и остаются стабильными. Решения ОПЕК + влияют на судьбы всей энергетической отрасли, от таких компаний, как ExxonMobil Corp., до производителей сланцевой нефти в Техасе.

Это также повлияет на экономику ресурсозависимых стран, например, Бразилии и Казахстана, отмечает в связи с этим Bloomberg.

В апреле этого года страны ОПЕК+ договорились о рекордном сокращении добычи после обвала цен на нефть на фоне пандемии COVID-19 и ценовой войны, которую начала Саудовская Аравия.

Новое соглашение рассчитано на два года (до 1 мая 2022 года) и предполагает постепенно восстановление добычи. Саудовская Аравия предлагала отложить наращивание добычи на три-шесть месяцев (до середины 2021 года). Однако российские нефтяные компании соглашались на отсрочку только на три месяца. Увеличение добычи на 0,5 млн баррелей в сутки с января является компромиссом между крупнейшими участниками ОПЕК+ - Россией и Саудовской Аравией, отмечает РБК

Страны ОПЕК+ планируют ежемесячно с января 2021 года проводить заседания для обзора текущего состояния нефтяного рынка и корректировки дальнейшего уровня ограничений добычи нефти, сообщила пресс-служба Минэнерго Казахстана, который также участвует в сделке.

Главная причина для продления действующий ограничений добычи в рамках сделки ОПЕК+ - вторая волна коронавируса, которая приводит к снижению потребления и сдерживает рост цен на нефть. Из-за нее стороны стали обсуждать менее резкое восстановление добычи и договорились, что увеличат ее не на 2 млн баррелей, как запланировали изначально, а лишь на 0,5 млн баррелей.