Лоукостер "Победа" отменил все рейсы в столицу Ингушетии Магас. Такое решение компании связано с планируемым переходом на новую структуру воздушного пространства с 3 декабря, сообщил ТАСС источник в группе "Аэрофлот". Официальный представитель авиакомпании подтвердил решение перевозчика.

"Победа" ради безопасности отменила рейсы в Магас, это решение единственно верное и принято из-за нарушений при вводе новой структуры воздушного пространства. В тех условиях, которые созданы, летать туда просто опасно для жизни: в случае минимальной нештатной ситуации самолет просто столкнется с горой", - пояснил источник.

По его словам, "Росавиация подвела со сроками обновления навигационной информации, а ОрВД (ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации". - Прим. NEWSru.com) не обеспечила работающую ILS (радионавигационная система захода на посадку по приборам. - Прим. ТАСС), хоть и обещала".

По словам собеседника, авиасообщение с Магасом планируется отменить на месяц.

"Мы вынуждены отменить рейсы в Магас по независящим от нас причинам", - подтвердил ТАСС официальный представитель авиакомпании.

Это не первая проблема, вызванная переходом на новую систему воздушного пространства. По информации РБК, поставщики аэронавигационных данных сообщили "Аэрофлоту" о том, что их технические возможности не позволят в полной мере обеспечить координирование полетов во многих российских аэропортах к 3 декабря. Это связано с тем, что новые аэронавигационные данные, относящиеся более чем к 30 аэропортам России, не появятся до 30 декабря. В связи с этим пилоты будут вынуждены взлетать и садиться, выполняя указания диспетчеров с земли, а также ориентируясь по бумажным картам.

Впрочем, отказаться от полетов в такой ситуации решила только авиакомпания "Победа". А "Аэрофлот", S7 Airlines, Red Wings, "Россия", "Уральские авиалинии", Utair и "Северный ветер"в ходе совещания 11 ноября в Росавиации подтвердили готовность с 3 декабря выполнять полеты.