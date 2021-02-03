В Крыму хотят ввести особый правовой режим, гарантирующий инвесторам анонимность

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай

Федеральные власти решили привлечь инвестиции в Крым, создав на полуострове "особые административные районы" (ОАР) в дополнение к действующей свободной экономической зоне (СЭЗ). Минэкономразвития России разработало законопроект о введении особого правового режима на территориях Республики Крым и Севастополя, главным преимуществом которого станет конфиденциальность инвесторов из других регионов России как способ защиты от западных санкций, пишет РБК.

Ранее с подобными инициативами выступали крымские чиновники: так, в 2017 году глава Крыма Сергей Аксенов рассказывал об обсуждении проекта офшорной зоны в Крыму с гарантией анонимности инвесторов.

Большинство российских федеральных компаний не выходят на крымский рынок, опасаясь санкций, которые отрежут компании от долларового фондирования и торговли с европейскими партнерами. Правительство России пытается компенсировать дефицит частных инвестиций в Крыму бюджетными вложениями, но чиновники Минэкономразвития признавались, что санкции мешают даже исполнению федеральной целевой программы, усложняя привлечение федеральных подрядчиков. В августе прошлого года Минфин даже предложил сократить расходы на Крым.

В самом законопроекте и пояснительной записке к нему ничего не говорится про западные санкции, но предлагается режим конфиденциальности информации об инвесторе - участнике ОАР, который снижает риск их введения. В пресс-службе Минэкономразвития подтвердили, что особые административные районы будут привлекательными для российских компаний, которые уже попали под санкции или рискуют стать подсанкционными, в том числе из-за деятельности в Крыму.

Ограничение доступа к данным поможет российскому бизнесу осуществлять инвестиционную деятельность в указанных регионах без опасения расширения санкционного списка и вне зависимости от региона их "прописки".

Согласно законопроекту, особые административные районы в Крыму и Севастополе создаются "с учетом геополитического положения Республики Крым и города федерального значения Севастополя в целях ускорения их социально-экономического развития и формирования инвестиционно-привлекательной среды посредством реализации системно значимых инвестиционных проектов".

Они будут действовать на всей территории Крыма и Севастополя, их участниками могут стать российские компании, зарегистрированные в любом регионе, однако они не вправе иметь филиалы и представительства за пределами Крыма и обязаны вести бизнес исключительно на территории полуострова.

Резиденты ОАР должны будут заключить с правительствами Крыма и Севастополя договор об условиях деятельности и предоставить инвестиционную декларацию, включая технико-экономическое обоснование инвестпроекта, количество планируемых рабочих мест и размер средней зарплаты работников, общий объем капвложений и ежегодный график их осуществления в первые три года.

Инвестиционные проекты в ОАР должны подразумевать не менее 150 млн руб. суммарных капиталовложений и должны быть связаны с развитием действующих и созданием новых производств, развитием транспортной и иной инфраструктуры, развитием туристской деятельности, санаторно-курортного лечения, организации отдыха граждан. Правительству России предоставляется право определить и другие виды деятельности, разрешенные на территории ОАР.

Российское правительство также может установить дополнительные требования к участнику ОАР, в том числе к наличию финансовых ресурсов для реализации инвестпроекта, оборудования и материальных ресурсов, а также "опыта работы" и деловой репутации.

Принципиальной особенностью специального правового режима в Крыму будет возможность для компаний совмещать статусы участника ОАР (с режимом анонимности) и СЭЗ. В таком случае инвестор сможет пользоваться льготными режимами налогообложения и обложения страховыми взносами, характерными для СЭЗ, и использовать другие преимущества СЭЗ, например получать земельные участки в аренду без торгов.

Между тем эксперты отмечают, что несмотря на достаточно большой объем государственных денег, инвестированных в крымскую инфраструктуру за последние годы, уровень инвестиций в регионе остается относительно низким. В 2017-2019 годах 71% всех инвестиций в основной капитал в Крыму приходился на бюджетные средства (334 млрд из 470 млрд руб.). По мнению экспертов, уровень льгот для инвесторов в Крым должен быть существенно выше по сравнению с прочими особыми налоговыми режимами - как компенсация за риск оказаться под санкциями.

Режим особых административных районов позволит привлечь новые инвестиции в регион с учетом сохранения возможности конфиденциальности информации, содержащейся в едином государственном реестре юридических лиц об участнике ОАР, сказала РБК сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Другие эксперты отмечают, что особые административные районы с режимом защиты информации об инвесторе представляют собой новый, не известный действующему законодательству режим, который должен быть согласован с действующими специальными правовыми режимами, такими как СЭЗ и специальные административные районы в Приморье и Калининграде.

Также отмечается, что правительство уже применяет режимы изъятия публичной информации о юрлицах в целях минимизации санкционных рисков. Так, в 2019 году правительство утвердило перечень сведений (например, о руководстве, активах, структуре собственности), которые банки и компании могут скрывать от публики, чтобы снизить потенциальный ущерб от санкций.

Помимо этого, существуют и другие способы закрытия информации, например использование непубличного акционерного общества (АО), не раскрывающего своих участников. Новаторством предлагаемого регулирования будет ограничение публичного доступа не только к сведениям из ЕГРЮЛ, но и к данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Доступ к сведениям ЕГРН об объектах недвижимости на территориях особых административных районов в Крыму и Севастополе будет предоставляться только органам власти, внебюджетных фондов, Центральному банку и судам.

Между тем критики проекта отмечают, что снижение прозрачности в отношении крымских инвесторов повышает коррупционные риски, а одного механизма обеспечения конфиденциальности инвесторов может быть недостаточно для стимулирования дополнительных инвестиций. Так, если информация об инвесторах все же станет публичной и они окажутся в зоне санкционного риска, им могут потребоваться дополнительные госгарантии, а жесткий контроль над любой циркулирующей информацией в условиях информационного общества невозможен.