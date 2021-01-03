Первую партию (143 000 кубометрами СПГ) на новый терминал привез танкер Tristar Ruby с американского завода в Cove Point

Фото: LNG Хорватия потребляет в год всего 2,9 млрд куб. м млрд куб. м (данные справочника BP за 2019 год), при этом почти весь этот объем обеспечил "Газпром" - 2,821 млрд куб. м.

Moscow-Live / Николай Будишевский

1 января хорватский терминал сжиженного природного газа на острове Крк начал работу с приема первой партии сжиженного газа из США, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение управляющей компании LNG Hrvatska doo. Первую партию (143 000 кубометрами СПГ) на новый терминал привез танкер Tristar Ruby с американского завода в Cove Point. Разгрузка танкера продлится до 3 января, после чего танкер Tristar Ruby покинет территорию терминала. До этого в течение одного месяца терминал работал в тестовом режиме.

Платформа Gas Infrastructure Europe с 1 января 2021 года отображает данные о поступлении газа с терминала LNG Croatia в европейскую газотранспортную систему: за первый день было принято 4 млн куб. м газа. Строительство терминала на острове обсуждалось более 20 лет. Сначала планировалось, что он будет расположен на суше, но из-за сопротивления местных жителей и экоактивистов в итоге построили плавучий терминал.

Основой плавучего терминала является судно-регазификатор LNG Croatia, конвертированное из бывшего в употреблении судна-газовоза Golar Viking. Оно построено еще в 2005 году на корейской верфи Hyundai Heavy Industries, а в 2020 году было дооснащено на верфях в Китае и Хорватии (Viktor Lenac).

Совладельцами терминала являются Hrvatska elektroprivreda d.d. (85%) и Plinacro d.o.o. (15%).

Первоначально мощность терминала заявлялась на уровне 6-4 млн тонн в год, в итоге его конфигурация была пересмотрена до 2,6 млн т в год. Мощности терминала на следующие три года уже распроданы полностью, до 2027 года - на 80%, а до 2035 года - на 50%.

Хорватия потребляет в год всего 2,9 млрд куб. м млрд куб. м (данные справочника BP за 2019 год), при этом почти весь этот объем обеспечил "Газпром" - 2,821 млрд куб. м. Поэтому перспективы загрузки терминала увязывались с возможностями поставок в соседние страны - Венгрию и Украину.

"Оператор ГТС Украины" вместе с венгерским оператором ГТС работает над созданием гарантированных мощностей для транспортировки газа с этого терминала на Украину. Это создаст дополнительный маршрут поставок газа в страну из альтернативных источников, укрепит энергетическую безопасность, написал в своем Facebook глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

СПГ-терминал на острове Крк поможет Хорватии диверсифицировать поставки природного газа, как и странам Центральной Европы. До сих пор Хорватия зависела от российского газа и собственной добычи.