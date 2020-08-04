Авиакомпания "Победа" отправила в неоплачиваемый отпуск около 100 своих пилотов до конца года. Это примерно треть всех пилотов перевозчика. По сообщению Русской службы BBC, пилоты не могут уволиться, поскольку в этом случае должны будут заплатить около 1,5 млн рублей, потраченных на их переобучение. Такая ситуация коснулась, в основном, вторых и младших пилотов.

О ситуации с неоплачиваемыми отпусками рассказали два пилота авиакомпании и подтвердили еще три источника в российской авиаотрасли, которые не уполномочены официально давать комментарии СМИ.

Один из пострадавших - второй пилот-стажер - уже начал подрабатывать курьером. Он опасается, что после вынужденного простоя руководство может его уволить за профнепригодность. По его словам, "Победа" попросила "пойти навстречу" и взять неоплачиваемые отпуска до июля в связи с приостановкой полетов.

Еще один второй пилот "Победы" подтвердил, что из 290-300 вторых пилотов в компании "добровольно-принудительно" отправились в неоплачиваемые отпуска до конца года около ста человек.

В отпусках без зарплаты, по его словам, оказались не только вторые пилоты-стажеры, но и вторые пилоты - те, у кого был маленький налет, и те, за кем замечали нарушения и ошибки в работе. При этом вторым пилотам-стажерам, которые не захотели писать заявления на отпуск, якобы перестали ставить в план полеты с инструкторами, лишив таким образом работы.Пилоты, которые продолжили летать, рассказали, что у них стало значительно больше работы.

Представитель "Победы" отметил, что перевозчик, "как и многие другие авиакомпании", предлагал сотрудникам взять очередные отпуска в период вынужденного простоя, и некоторые сотрудники воспользовались предложением. "Сегодня "налет" в "Победе" быстро восстанавливается и уже близок к докризисному уровню, кадрового профицита у компании нет", - заявил представитель компании.

В марте ВОЗ объявила пандемию коронавируса, после чего в России были объявлены нерабочие дни, также была ограничена работа организаций и передвижение населения. Кроме того, с конца марта было прекращено международное пассажирское авиасообщение, а внутренние авиаперевозки резко сократились. Восстановление внутренних перелетов началось с июня, с 1 августа разрешено пассажирское авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Также открыта граница с Абхазией.

Правительство и президент обещали отрасли достаточно серьезную поддержку, но помощь выделяется с ограничениями - например, ее получают перевозчики, в авиапарке которых есть российские самолеты. Всего правительство выделило 23,4 млрд рублей на помощь авиакомпаниям, пострадавшим от падения трафика из-за пандемии.

"Победе" единственной из авиакомпаний было отказано в бюджетных субсидиях", - писала газета "Ведомости".