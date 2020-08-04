Yaruta / DepositPhotos По итогам 2018 года почти 23% российских детей до 18 лет жили в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума. Это следует из результатов исследования Росстата "Социально-экономические индикаторы бедности"

Yaruta / DepositPhotos

По итогам 2018 года почти 23% российских детей до 18 лет жили в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума. Это следует из результатов исследования Росстата "Социально-экономические индикаторы бедности", которые приводит РБК. При этом отмечается, что подобная статистика публикуется с задержкой в два года, и влияние пандемического кризиса на динамику детской бедности можно будет оценить только в 2022-м.

По данным Росстата, уровень бедности среди детей почти в два раза превышает общероссийский показатель: всего по итогам 2018 года за чертой бедности (включая детей) проживало 18,4 млн человек, или 12,6% населения. Самый высокий уровень бедности среди детей (49,4%) приходится на категорию многодетных семей. Значительной (40,6%) также оказалась доля детей, проживающих в малоимущих сельских семьях.

Уровень детской бедности при годовом сопоставлении резко вырос в 2015 году и составил 27,4% против 20,7% в 2014 году. После этого доля детей, растущих в малоимущих семьях, начала постепенно снижаться. По итогам 2018 года она уменьшилась сразу на 3,1 п.п. по сравнению с уровнем в 2017 году. Тем не менее уровень детской бедности в России остается высоким. Как отмечает директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева, особенностью России являются нетипичные по сравнению с другими странами группы риска бедности - это семьи с детьми и работающие бедные. Основной причиной детской бедности являются низкие доходы родителей, которые не покрывают нужды семьи.

В 2018 году, согласно данным Росстата, денежный доход в малоимущих семьях в среднем на одного члена семьи составлял 7,5 тыс. руб. в месяц. В структуре расходов почти половину (48,6%) занимали траты на еду. Почти 90% малоимущих семей не могли позволить себе купить товары длительного потребления, например смартфон, холодильник, стиральную машину, пылесос и так далее. Семейная бедность в детстве трансформируется в неуспешность в течение всей жизни: дети из малоимущих семей чаще остальных сталкиваются со школьной неуспеваемостью, и после окончания обучения вообще не могут найти работу, не говоря уже о трудоустройстве с достойной зарплатой.

Снижение уровня детской бедности в 2018 году эксперты объясняют мерами поддержки, которые в основном были направлены именно семьям с детьми. По их оценкам, показатель детской бедности в 2020 году неизбежно возрастет вслед за общероссийским, но серьезного роста числа детей, живущих за чертой бедности, удастся избежать благодаря нынешним антикризисным мерам.

Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ отмечают, что выплаты семьям с детьми во время пандемии смогли компенсировать часть утраченных доходов, но не позволяют вернуться к докризисному уровню жизни. По их данным, снижение доходов из-за ухудшения ситуации с занятостью привело к росту уровня бедности среди всех типов семей: в среднем доля бедных среди населения увеличилась с 12,5 до 20%, а традиционно высокая доля бедности в семьях с детьми в условиях кризиса оценивалась на уровне 31-35%. С учетом антикризисных выплат после начала пандемии удалось снизить уровень бедности среди всего населения с 20 до 16,8%, а среди семей с детьми - с 31-35 до 24-30%.

Уровень бедности в целом по России под влиянием пандемического кризиса по итогам 2020 года увеличится до 13,8%, что на 1,5% выше уровня бедности за 2019 год. По оценкам экспертов, при базовом сценарии его получится удержать на уровне 12-13% по итогам 2020 года, при пессимистичном уровень бедности увеличится до 15-16%.