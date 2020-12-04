Суд Нидерландов отклонил прошение России приостановить действие решения о выплате акционерам ЮКОСа $57 млрд

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России о приостановке исполнения судебных решений гаагского арбитража по искам экс-акционеров ЮКОСа

Bas Kijzers / Rijksvastgoedbedrijf / wikipedia.org

Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России о приостановке исполнения судебных решений гаагского арбитража по искам экс-акционеров ЮКОСа.

Как говорится в решении, опубликованном на сайте суда, "Верховный суд отклонил ходатайство РФ о приостановлении исполнения судебных решений арбитража по ЮКОСу".

Данное ходатайство было подано российской стороной в июне. В нем содержалось требование приостановить исполнение арбитражных решений о выплате более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. Москва просила приостановить исполнение этого решения на время рассмотрения ее кассационной жалобы на решение Апелляционного суда Гааги от 18 февраля 2020 года. Россия заявила "о многочисленных юридических ошибках, допущенных апелляционной инстанцией при толковании положений международного права", о неправомерном отказе суда учесть "доказательства мошенничества экс-акционеров ЮКОСа", которые "фактически контролируют истцов", о противоречии "решения Апелляционного суда Гааги публичному порядку Нидерландов и ЕС".

Однако Верховный суд отклонил это ходатайство и дал предварительную оценку доводам Москвы.

"Верховный суд полагает, что вероятность того, что эти доводы повлияют на исход тяжбы, не настолько велика", чтобы приостановить исполнение решения арбитражных решений, вынесенных в 2014 году, в ожидании окончательного исхода дела. Оценка того, насколько продолжение исполнения решения или его приостановка скажется на интересах сторон, также не говорит в пользу удовлетворения ходатайства Москвы, следует из решения ВС, которое приводит "Интерфакс".

"Данное решение означает, что бывшие акционеры ЮКОСа могут продолжать добиваться выполнения арбитражных решений в ожидании окончательного решения по делу", - отмечается в постановлении суда.

В июне Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов. Эта сумма фигурировала в иске от июля 2014 года, который подали компании Hulley Enterprises и Yukos Universal Limited, владевшие 51% ЮКОСа, а также пенсионного фонда ЮКОСа Veteran Petroleum Ltd. Через два года, 20 апреля 2016 года, Окружной суд Гааги отменил решение о выплате, а 18 февраля 2020 года Апелляционный суд Гааги вновь встал на сторону акционеров, решив взыскать с России уже 57 миллиардов долларов, с учетом 7 млрд накопившихся пеней.

Слушания по существу по делу ЮКОСа пройдут в Верховном суде Нидерландов в начале 2021 года. "Стороны смогут представить свои позиции в ходе выступлений в суде в начале 2021 года", - говорится в решении инстанции.