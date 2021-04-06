Но ритейлеры уже сейчас обеспокоены ситуацией, ведь за год цены на сахар у небольших сетей выросли на 60%. По мнению региональных ритейлеров, речь идет об искусственном создании дефицита

alusegova.gmail.com / DepositPhotos Минсельхоз России собирается ввести квоты на производство сахара

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Минсельхоз России собирается ввести квоты на производство сахара. Как сообщают "Известия" со ссылкой на ведомство, министерство уже начало работу по распределению объемов поставок вместе с производителями. Когда они будут введены - пока неизвестно. Но ритейлеры уже сейчас обеспокоены ситуацией, ведь за год цены на сахар у небольших сетей выросли на 60%. По мнению региональных ритейлеров, речь идет об искусственном создании дефицита.

По словам источника "Известий" в отрасли, теперь предприятия будут ежемесячно вырабатывать конкретно тот объем продукции, который Минсельхоз установил адресно для них. Этот норматив складывался из двух составляющих: потребностей розницы на каждой конкретной территории и информации об объемах, которые предприятия вырабатывали до этого момента.

Фактически речь идет о возрождении элементов плановой экономики с жесткими рамками по выработке продукции. Такая система не может работать без сбоев, учитывая то, что на экономическую деятельность влияет множество факторов, которые невозможно предусмотреть бюрократам, составляющим план. Сама система квот выглядит сырой, и на многие вопросы пока нет ответа.

Например, до сих пор непонятно, что делать компаниям, если в перспективе у них кончится сахар, причем в тот момент, когда обязательства перед торговыми сетями еще не будут исполнены. Более того, у части производителей до момента распределения квоты уже были заключены договоры поставки с промышленными переработчиками. В итоге неясно, как компаниям нести ответственность перед всеми своими партнерами одновременно. Очевидно лишь, что прежняя система налаженных торговых отношений пойдет вразнос.

Директор Института стратегического анализа компании "Финансовые и бухгалтерские консультанты" Игорь Николаев вообще сомневается в том, что директивное распределение поможет в перспективе решить проблему нехватки продукции на полке. Советский опыт показал, что именно плановая экономика порождает и усугубляет товарный дефицит, который становится хроническим.

В Совете Федерации введение Минсельхозом квот на производство сахара назвали "не очень хорошей историей" и вынужденной мерой. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявил председатель комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

По его словам, нужно принять дополнительные меры, чтобы предприятия не обанкротились. "Сама история вынужденная и не очень хорошая - это регулирование предельных цен в торговле. Мы дали правительству законодательно такую возможность, они ее реализовывали, но лучше бы, конечно, использовать другие меры регулирования рынков", - прокомментировал он.

Сенатор добавил, что необходимо проанализировать разные способы урегулирования цен на продукцию, в частности, учитывая международный опыт. "Под рыночными способами я понимаю методы тарифного регулирования, то есть через дотации, через нетарифное регулирование, через акцизы, пошлины, каким-то образом сбалансировать рынок. У нас год назад ситуация была, что сахарники плакали от того, что низкая цена на сахар. Сейчас ситуация наоборот - плачут кондитеры, потому что цена на сахар высокая", - пояснил Майоров.

По словам сенатора, "вопрос квотирования надо поизучать, просчитать всю экономику, но Минсельхоз, наверное, это уже делает или сделал".

Представитель уральской сети супермаркетов назвал квотирование производства и централизованные поставки сахара в магазины "бредовой, нерыночной идеей". Он опасается, что к осени количество подобных инициатив увеличится в связи с выборами в Госдуму и популизмом кандидатов, пишет Znak.com. "Опять будут говорить, что магазины виноваты. Вторыми будут производители, - рассуждает он. - Если бы я производил сахарную свеклу и мне установили предельную цену, по которой я могу ее продать, я бы завтра же засеял поле кукурузой, стоимость которой не регулируется".

Он также напомнил, к чему привели попытки государства регулировать цены на маски в начале пандемии коронавируса - средства защиты просто пропали с прилавков. Их нельзя было найти в аптеке, но можно было приобрести у перекупщиков по высоким ценам.

Административное регулирование уже дестабилизировало рынок. "На сахар уже есть дефицит, цены выросли и растут, так же как и на растительное масло. Квоты скорее всего усугубят ситуацию, но на сколько процентов, мы еще не анализировали", - сказала коммерческий директор уральской сети продуктовых магазинов "ЖизньМарт" Эля Халили.

22 марта правительство РФ пообещало выплатить с 1 апреля производителям сахара субсидии за заморозку цен. В рамках программы субсидирования государство собирается доплачивать производителям 5 рублей на каждый килограмм сахара, продаваемый сетям по фиксированной цене 36 руб./кг. Рыночная оптовая цена сейчас составляет 46 руб./кг.

Соглашение о заморозке цен на сахар между правительством, производителями и сетями было впервые подписано в декабре 2020 года - после того как Владимир Путин возмутился подорожанием социально важных продуктов и поручил Михаилу Мишустину с этим разобраться.

На минувшей неделе источники The Bell в двух крупных торговых сетях подтвердили, что с конца марта отгрузки сахара были практически полностью прекращены. Один крупный ритейлер - новосибирская сеть "Командор" - 31 марта заявил об этом официально.

Производители придерживают продукцию, чтобы продать ее ритейлерам уже с госсубсидией - но получить субсидию они могут только в случае прямой поставки ритейлеру с завода, говорили собеседники. Запасов сахара у ритейлеров - на пару недель, добавили источники.

Специализированный портал Sugar.ru оценивал, что убытки сахарной промышленности от фиксации цен составят около 10 млрд рублей за весь период регулирования. Из них 3 млрд планирует компенсировать государство. При этом, если бы малоимущим россиянам просто раздали бы деньги на сахар, потребовалось бы гораздо меньше - 1,8 млрд рублей.

Даже если эксперимент с регулированием цен понемногу отыграют назад, пустые полки в магазинах - это вопрос ближайших лет, считает директор аналитического центра "СовЭкон" Андрей Сизов.

"В рыночных условиях, если возникает дефицит товара, его доставят хоть из Антарктиды. Поэтому дефицита советского типа в них быть не может", - говорит ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Но сейчас Россия, которая 30 лет строила рыночную экономику, вдруг решила взяться за агрорегулирование - это ломает структуру рынков и лишает их инвестиционной привлекательности.

В результате нерыночных мер правительства будет сокращаться все сельское хозяйство, не только сахарное производство, подчеркивает Андрей Сизов. Это особенно обидно, учитывая, что в последнее время оно росло опережающими темпами: "рост сельского хозяйства в 2020-м - 1,5%, пищевой промышленности - 3,5%". "И это при падающей экономике", - напомнил он.