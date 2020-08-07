ВСЕ ФОТО Российская экономика достигла дна в мае и с тех пор начала восстановление. Такую оценку в интервью телеканалу РБК дал директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Кирилл Тремасов. По его словам, процесс восстановления экономики начался уже в июне, но носит очень неоднородный характер

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Кроме того, играют роль и ограничения в области международного туризма: если в прошлом году россияне потратили на зарубежные поездки около 800 млрд рублей, то сейчас значительная часть этих денег остается внутри страны, что тоже поддерживает потребительский спрос. Однако эти факторы будут исчерпаны в ближайшие месяцы, и вместо них поддержку экономики в 2021 году обеспечит смягчение денежно-кредитной политики

Moscow-Live.ru / Ольга Шуклина 24 июля Банк России в очередной раз снизил ключевую ставку - до нового исторического минимума 4,25 п.п. По прогнозу регулятора, инфляция вернется к норме около 4% к концу 2021 года. ВВП по итогам 2020 года снизится на 4,5-5,5%, а в 2021 году произойдет восстановительный рост на 3,5-4,5%

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Российская экономика достигла дна в мае и с тех пор начала восстановление. Такую оценку в интервью телеканалу РБК дал директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Кирилл Тремасов. По его словам, процесс восстановления экономики начался уже в июне, но носит очень неоднородный характер.

Так, речь идет прежде всего о восстановлении потребительского спроса, в том числе за счет отложенного спроса, который накопился за период карантина, а также за счет мер бюджетной поддержки. "По нашим оценкам, те выплаты, которые произошли из бюджета в адрес домохозяйств, компенсировали во втором квартале чуть более половины снизившихся доходов", - сказал Тремасов.

Кроме того, играют роль и ограничения в области международного туризма: если в прошлом году россияне потратили на зарубежные поездки около 800 млрд рублей, то сейчас значительная часть этих денег остается внутри страны, что тоже поддерживает потребительский спрос. Однако эти факторы будут исчерпаны в ближайшие месяцы, и вместо них поддержку экономики в 2021 году обеспечит смягчение денежно-кредитной политики.

24 июля Банк России в очередной раз снизил ключевую ставку - до нового исторического минимума 4,25 п.п. По прогнозу регулятора, инфляция вернется к норме около 4% к концу 2021 года. ВВП по итогам 2020 года снизится на 4,5-5,5%, а в 2021 году произойдет восстановительный рост на 3,5-4,5%.

Бодрые заявления чиновников диссонируют с опросами, по данным которых россияне уже свыклись с тем, что негативное воздействие пандемии на экономику страны будет долгосрочным, поэтому начали оптимизировать свои расходы. При этом около 17% россиян уверены, что им никогда не удастся вернуться к прежним объемам трат на питание, 16% на это понадобится более года, а 32% - несколько месяцев.

Что касается расходов на одежду и обувь, то после снятия всех ограничений по самоизоляции 22% опрошенных готовы будут возобновить их через несколько недель, 36% - через несколько месяцев, 23% - только через год. А 19% россиян никогда не смогут позволить себе докарантинные траты на одежду и обувь.

При этом выяснилось, что средний класс существенно снижает расходы на путешествия и товары длительного пользования, а более уязвимые слои с низким доходом вынуждены сокращать свои каждодневные покупки. Кроме того, падение доходов неизбежно приведет к увеличению расходов на обязательные платежи (проценты по кредитам, оплата услуг ЖКХ и налогов): для более чем 15% населения расходы станут критическими.

Ранее в Верховный суд был подан иск, в котором предлагалось распространить "коронавирусные выплаты" на детей 16-18 лет: уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова также заявляла, что в этом возрасте дети еще находятся на попечении родителей и не имеют возможности найти полноценную работу, а расходы на их содержание сопоставимы с расходами на взрослых. Однако эту идею не поддержали ни Министерство труда, куда обращалась Кузнецова, ни Верховный суд.