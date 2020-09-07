Евро и доллар активно растут на Московской бирже в понедельник днем, курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 12 февраля 2016 года, доллар торгуется выше 76 рублей впервые с 22 апреля, передает "Интерфакс".

Курс евро составил 90,035 руб. в 13:03, что на 80,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. В последний раз курс евро находился выше 90 рублей в феврале 2016 года.

Доллар США стоил 76,1125 рубля, подорожав на 68 копеек. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась на 73,74 копейки - до 82,38 рубля. В последний раз курс доллара находился выше 76 руб. 26 августа. К 13:17 по Москве доллар торгуется на уровне 76,03 рубля, что на 0,79% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Рубль заметно дешевеет к доллару и евро на тонком рынке из-за выходного дня в США, где отмечается День труда. Негативные настроения игроков обусловлены опасениями расширения антироссийских санкций в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального, последними новостями на эту тему и падением цен на нефть.

Нефть дешевеет в понедельник на информации о том, что государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и США в октябре.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:03 по московскому времени в понедельник уменьшилась на 1,71% - до 41,93 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 1,94% - до 39 долларов за баррель.