Россия заняла почти половину рынка теневых операций с криптовалютами, заявили эксперты

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Россияне чаще других пользуются криптовалютными биржами, через которые проходят трансакции в даркнете: по мнению экспертов, это может быть связано с популярностью в стране запрещенных сервисов, в том числе площадки по продаже наркотиков Hydra. Эксперты отмечают, что пока "теневые биржи" работают полулегально, но с развитием регулирования и приходом на криптовалютный рынок крупных игроков число таких площадок будет снижаться. Об этом пишет "Коммерсант".

Доля России на глобальном рынке теневых криптоопераций составила в 2020 году 40%, подсчитали аналитики компании Clain. По их словам, страна стала основной юрисдикцией для площадок обмена и торговли криптовалютами с низким уровнем верификации.

По данным Clain, к концу 2020 года число пользователей высокорисковых бирж (с низким уровнем верификации пользователя) в мире насчитывало до 350 млн человек. Общий объем транзакций на криптовалютных биржах растет: в 2020 году он увеличился на 30%, превысив $19,7 млрд. Объем незаконных транзакций вырос на 16%, до $4,2 млрд, но их доля в общем криптообороте всех бирж снижается и по итогам 2020 года составила 2%. Это происходит из-за ужесточения требований по верификации на криптовалютных платформах, к тому же на этот рынок вышли крупные западные игроки, включая банки, инвестиционные фонды и публичные компании, которые работают строго в рамках законодательства.

Рост доли России на рынке незаконных криптоопераций может быть связан с популярностью в стране запрещенных сервисов теневого сегмента интернета. Так, главным контрагентом с наибольшим объемом нелегальных транзакций на подобных площадках в 2020 году стал российский сервис по продаже наркотиков Hydra. По данным экспертов, Россия заняла заметную долю на рынке теневых транзакций из-за низкого уровня финансовой просвещенности отечественных пользователей, которые не задаются вопросом о том, насколько защищены будут их денежные средства на бирже. Между тем нередки случаи, когда подобные площадки внезапно прекращают существование и пользователи теряют все деньги.

Как уточнил председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев, теневые площадки для обмена криптовалют пока находятся в серой зоне с точки зрения российского законодательства, но регулирование в этой сфере ужесточается. В январе 2021 года вступил силу закон о цифровых финансовых активах, по которому все биржи должны быть занесены в реестр. Также на рассмотрении Госдумы находятся поправки к Налоговому кодексу, по которым владение цифровой валютой нужно декларировать.

В конце декабря 2020 года в Россию ввезли 20 тыс. устройств оборудования для майнинга криптовалют общей мощностью 70 МВт и стоимостью в 40-60 млн долларов. Эту поставку эксперты назвали крупнейшей для России. Ввезенное оборудование позволяет обеспечить три месяца работы розничного рынка майнинга в России, месяц - в США или неделю в Китае, на этом оборудовании можно майнить около 1,1% от всей мощности мировой биткоин-сети.

При этом в России вопросы майнинга до сих пор юридически не урегулированы: упомянутый закон о цифровых финансовых активах не регламентирует майнинг криптовалюты, и до принятия в России отдельного закона о цифровой валюте майнинг находится в зоне риска. По словам экспертов, в законе о ЦФА есть спорная норма, которая не позволяет однозначно признать майнинг выпуском цифровой валюты.