Датский Saxo Bank, предсказавший в прошлом году победу демократов на президентских выборах в США, представил традиционный "шокирующий прогноз" на следующий год, выбрав доминирующие в обществе тренды

Piter2121 / DepositPhotos Франции не удастся избежать волны банкротств и распродажа акций крупнейших французских банков, после чего страна обратится за помощью к Германии, чтобы ЕЦБ напечатал достаточно евро для массового выкупа долгов французской банковской системы и предотвратил системный обвал

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Датский Saxo Bank, предсказавший в прошлом году победу демократов на президентских выборах в США, представил традиционный "шокирующий прогноз" на следующий год, выбрав доминирующие в обществе тренды. Речь идет о десяти событиях, которые так или иначе связаны с развитием технологий, политикой ведущих центробанков и последствиями пандемии, пишет РБК.

По прогнозу банка, в 2021 году Amazon перенесет свою европейскую штаб-квартиру на Кипр и начнет "покупать" политическую власть на всех уровнях в этой стране. Налоги корпорации позволят Кипру снизить отношение долга к ВВП, составляющее почти 100%, и снизить ставки налога на прибыль, однако впоследствии стране придется привести свое налоговое законодательство в соответствие с требованиями ЕС. В свою очередь США и другие страны в 2021 году пойдут в наступление на монополии, которые, как им кажется, стали слишком могущественными и платят слишком мало налогов.

Франции не удастся избежать волны банкротств и распродажа акций крупнейших французских банков, после чего страна обратится за помощью к Германии, чтобы ЕЦБ напечатал достаточно евро для массового выкупа долгов французской банковской системы и предотвратил системный обвал. В итоге Франция окажется в числе стран ЕС с самой высокой долговой нагрузкой, и ее государственный долг превысит 120% ВВП, прогнозирует банк.

Крупные издания и соцсети начнут принимать новые меры против фейковых новостей, используя возможности блокчейна. Эта технология объединит весь существующий новостной контент и позволит проверять как содержание, так и источник новостей, а также все изменения, что приведет к исчезновению дезинформации из соцсетей.

Китай выпустит "Цифровое средство электронных платежей" (DCEP) - цифровую версию юаня на блокчейне. Это станет следующим шагом Народного банка Китая в цифровизации финансов страны, после чего иностранцы получат полный доступ к рынкам капитала Китая. Стабильность китайской валюты и прозрачность блокчейна устранят риск оттока капитала из страны. Цифровой юань будет считаться "необеспеченной валютой", но власти Китая оценят это как плюс.

В 2021 году начнется коммерческое использование ядерного синтеза. Проект реактора SPARC, одобренный в 2020 году в Массачусетском технологическом институте (MIT), будет усовершенствован благодаря технологии искусственного интеллекта. Эта же технология устранит нехватку воды и пищи в мире благодаря опреснению морской воды и вертикальному сельскому хозяйству. Энергия ядерного синтеза сделает страны независимыми в продовольствии и энергетике, что повлечет за собой самое серьезное в истории повышение уровня жизни, время дешевого транспорта, всеобщей роботизации и автоматизации.

Устранение лишних рабочих мест и переход на работу из дома, характерную для пандемии, приведет к падению загруженности городских офисов и цен на коммерческую недвижимость, а введение безусловного базового дохода снизит уровень предложений на рынке труда и позволит людям больше заниматься ремеслами и искусством. Будет создан Фонд гражданских технологий, долю капитальных активов в котором получит каждый человек, причем особое внимание будет уделено людям, потерявшим работу из-за развития технологий.

После пандемии выяснится, что во время нее экономика была перестимулирована, и после вакцинации это приведет к своего рода перегреву. Рост инфляции и падение доходности государственных и надежных корпоративных облигаций вплоть до дефолтов заставит инвесторов переходить на рисковые активы и обращать внимание на страны с пограничной и развивающейся экономикой. Выяснится, что внедрение технологий здесь лучше повышает производительность труда, чем в развитых странах.

Ослабление доллара США и отрицательные реальные доходности 2021 года будут благоприятны для вложений в серебро: росту цен на него поспособствует быстрорастущий спрос на его промышленное применение и нехватка этого драгоценного металла на рынке.

Спутниковый Wi-Fi обрушит цены на услуги связи и повысит скорость обмена данными. Первой здесь будет Starlink от SpaceX - компания будет иметь в своем распоряжении 1500 спутников к концу 2021 года. Продолжится революция финтеха и электронных банковских систем, которая даст миллиардам людей доступ к цифровой экономике. А развитие беспилотников произведет революцию в доставке, снизив издержки на жизнь вдали от крупных городов. Беспилотные технологии вместе с автоматизацией повысят производительность труда в сельском хозяйстве по всему миру.

Годом ранее Saxo прогнозировал, что демократы одержат победу в США и получат полный контроль над Конгрессом, акции стоимости окажутся намного дороже акций роста, а доллар сильно ослабеет к другим валютам по всему миру.