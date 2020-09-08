Уровень государственного долга РФ в 2021 году приблизится к 20% ВВП, осуществить увеличенные планы по заимствованиям без участия иностранных инвесторов будет нельзя, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе стратегической сессии Московского финансового форума, передает "Интерфакс".

"Предлагалось увеличить расходы за счет долга, но мы уже это сделали, мы уже в следующем году подойдем к черте около 20% долга к ВВП", - сказал он.

"Мы считаем, что это не опасный уровень, но переходить за него было бы нецелесообразно. Потому что нас тоже оценивают те инвесторы, которые работают с нашими бумагами в экономике. Мне казалось, что это была краткосрочная реакция на ситуацию с коронавирусом, мы ее закрыли, но дальше следовать (по такому пути) не стоит", - отметил министр.

При этом министр финансов напомнил, что держателями трети госдолга России являются иностранные инвесторы.

"И такой объем долга, который мы в этом году займем, во многом будет зависеть и от того, доверяют нам или нет, в том числе, иностранцы. Если не будет иностранных инвесторов, мы столько не займем, поэтому нам нужно дорожить этим доверием", - сказал он.

Также он отметил, что увеличение расходов за счет заимствований приведет к перераспределению средств от частного сектора, что отрицательно скажется на эффективности экономики. "Мы всегда считали, что чем больше денег остается в частном секторе, тем эффективнее работает в целом экономика", - сказал он.

Также министр финансов РФ сообщил, что дефицит бюджета составит около 4% ВВП.

"Нам пришлось резко увеличить заимствования, нам пришлось прибегнуть к нашей "подушке безопасности" - Фонду национального благосостояния, нам пришлось выделять приоритеты среди расходов. Действительно, в этом году у нас дефицит бюджета будет около 4% ВВП, а изначально планировали профицит чуть меньше 1% ВВП", - отметил он.

В июле Минфин оценивал возможный дефицит бюджета в 2020 году около 5% ВВП при стопроцентном выполнении антикризисного пакета.