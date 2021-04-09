Производители майонеза и соусов заявили о повышении цен с апреля

Фотобанк Moscow-Live / Михаил Тихонов

Крупные производители майонеза и соусов заявили торговым сетям о повышении отпускных цен с апреля в среднем на 10%. Причинами станут продолжающийся рост стоимости масла, упаковки и топлива. Некоторые игроки ждут стабилизации ситуации после введения пошлины на экспорт масла. Но другие участники рынка ожидают повышения цен на все виды продовольствия в середине года, пишет "Коммерсант".

ГК "Эфко" (бренд "Слобода"), Нижегородский масложировой комбинат (НМЖК; марки "Ряба", "Сдобри") и компания "Скит" предупредили ритейлеров о повышении отпускных цен на майонез и соусы на 5-12% в апреле в зависимости от вида продукции. Это связано с тем, что цены на ключевое для них сырье продолжают расти: с конца 2020 года по март подсолнечное масло подорожало на 59%, тропические масла и их фракции - на 20-44%, также выросла стоимость упаковки, ГСМ и логистики. Там подчеркивают, что повышение цен на 10% не компенсирует рост себестоимости, а только позволит избежать убытков.

Коммерческий директор "Скита" Леонид Аксельрод заявил, что рост цен на подсолнечное масло стал "катастрофой" для переработчиков, потому что пересматривать отпускные цены адекватно компании не могут. Для торговых сетей предельная отпускная цена на бутылку установлена в размере 95 руб. за 1 литр, а переработчики могут купить масло только по экспортной цене - 130-135 руб. за 1 литр.

Гендиректор АО "Эссен Продакшн АГ" (бренд "Махеевъ") Леонид Барышев заявил, что почти все поставщики сырья и ингредиентов - уксуса, пленки, масла, сахара - ежемесячно пересматривают цены. Гендиректор ГК "Русагро" ("Мечта хозяйки" и др.) Максим Басов заявил, что группа поднимает цены на часть продуктов в некоторых регионах в пределах 10%, тогда как прибыли у них "практически нет". Источник на рынке указывает, что о повышении цен сообщили ключевые поставщики и сетям придется принять их условия.

Директор "Совэкона" Андрей Сизов заявил, что средние цены на сырое подсолнечное масло в России с начала года выросли с 88 тыс. до примерно 118 тыс. руб. за тонну и пока стабилизировались на этом уровне. В мире подсолнечное масло подешевело примерно с $1,7 тыс. до $1,5 тыс. В "Русагро" ожидают снижения цены на масло в России с учетом введения пошлины и укрепления рубля.

Как отмечает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, было ожидаемо, что поставщики масложировой продукции, включая вертикально интегрированные холдинги, попытаются компенсировать ограничения цен на бутилированное масло за счет майонеза, учитывая его колоссальную популярность в России. При этом часть компаний могут повысить цены меньше других, попытавшись увеличить долю рынка.

В Минсельхозе заявили, что новые меры поддержки отрасли и регулирование экспорта масличных помогут сохранить необходимую рентабельность, сократить затраты на закупку ингредиентов для майонеза и соусов и поддержать стабильный уровень цен. Но источник на рынке указывает, что ситуация с удорожанием ингредиентов для пищевой промышленности развивается стремительно и повысить цены в середине года могут поставщики почти всех продуктов, кроме мяса, которое уже заметно подорожало. По его словам, вероятно неоднократное повышение цен на молочные продукты, сладости, напитки и снеки.