ЦБ отозвал лицензии у банков "Майский" и "Прохладный" в КБР

Банк России приказом от 9 октября 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Майский" (расположен в городе Майский Кабардино-Балкарской республики) и у банка "Прохладный" (находится в городе Прохладный в КБР). Банки, являющиеся участниками системы страхования вкладов, занимали 350-е место и 348-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении регулятора.

По данным Центробанка, банки "Майский" и "Прохладный" нарушали федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в том числе занижали величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к ним меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

Кроме того, банк "Майский" допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк не исполнял обязанность по документальному фиксированию операций, подлежащих обязательному контролю, и направлению в законодательно установленный срок сведений о них в уполномоченный орган, сообщает регулятор.

"В ходе проведенной проверки были выявлены случаи фиктивного погашения ссудной задолженности в целях сокрытия реального уровня просроченной задолженности и искусственного формирования процентных доходов кредитной организации", - говорится в сообщении ЦБ. Информацию о проводившихся банком "Майский" операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направят в правоохранительные органы.

Сообщается также, что банк "Прохладный" проводил "схемные операции" по сокрытию уровня просроченной задолженности и формированию процентных доходов. Регулятор направит соответствующую информацию в правоохранительные органы.

"Более 70% кредитного портфеля банка "Прохладный" представлено проблемными ссудами. Банк России неоднократно направлял в адрес банка "Прохладный" предписания о доформировании резервов на возможные потери, исполнение которых выявило наличие в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков", - говорится в сообщении ЦБ.

В "Майский" и "Прохладный" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитных организаций приостановлены.

Банк "Майский" зарегистрирован Банком России 18 декабря 1991 года. Банк "Прохладный" зарегистрирован Банком России 22 ноября 1990 года, передает ТАСС.

Выплаты страхового возмещения вкладчикам банков "Майский" и "Прохладный" начнутся не позднее 23 октября 2020 г. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Для оперативного приема заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат возмещения по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 15 октября.Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 9 октября 2020 г., напомнило АСВ.