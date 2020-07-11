Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, избранный весной этого года председателем Совета директоров (попечительского совета) Российской экономической школы (РЭШ), выступил в субботу с лекцией перед ее выпускниками.

Он заявил, что российская экономика сейчас находится в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без проведения достаточных структурных реформ.

Кудрин отметил, что, поскольку России придется в ближайшие годы быстро уходить от нефтяной структуры экономики, ей необходимы существенно более значимые вложения в человеческий капитал: госрасходы на науку и образование, по его словам, надо увеличить на 1% ВВП, и еще на такой же объем - расходы на здравоохранение. Кроме того, по его мнению, требуется реформа государственного сектора, снижение регуляторной нагрузки на бизнес как минимум вдвое и создание крупных экономических агломераций на уровне регионов.

"Несмотря на то, что мы об этом говорим много лет, к сожалению, политических решений не принимается. К сожалению, мы стоим. Мы в застое", - заявил Кудрин. "Непроведение достаточных структурных институциональных реформ стало основой торможения", - считает глава Счетной палаты.

"Если сбудется официальный прогноз этого года, и спад экономики составит около 5% ВВП (хотя сам Кудрин предрекает спад до 8% ВВП - Прим. ред.), то за эти последние 10 лет, включая последний год, средний рост нашей экономики будет всего 1% ВВП. Это исторически мало, чтобы за десятилетие мы так мало росли", - сказал Кудрин.

По его словам, начиная с 90-х годов XX века экономика РФ выросла всего на 30% - по мировым меркам это очень мало, цитирует РИА "Новости" главу Счетной палаты РФ.

Кудрин напомнил, что во время кризиса 2008-2009 годов правительство действовало быстрее и потому успешно с ним справилось. "Мы немножко медленно реагируем на вызовы этого кризиса, который совсем не похож, и наши старые рецепты не всегда срабатывают. Вот почему нам сегодня надо бы действовать более решительно", - уверен он.

Низкий уровень долговой нагрузки России - хороший резерв для борьбы с кризисом, считает глава Счетной палаты. "Мне кажется, этот резерв слабо используется: мы могли бы спокойно занять на 2-3 трлн рублей больше и поддержать как население, так и экономику", - заявил Кудрин.

Он также выразил сожаление по поводу недавно принятого решения правительства о повышении налогов в России. Он спокойно отнесся к повышению ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для людей с заработком свыше пяти миллионов рублей в год, отметив, что плоская шкала налогообложения уже выполнила свою историческую роль, хотя большого экономического смысла в повышении НДФЛ для отдельной категории плательщиков нет, и это, скорее, политическое решение, нежели экономическое.

А вот насчет других бывший министр финансов России высказался негативно. Это касается и введения налога на доходы с банковских вкладов, превышающих миллион рублей при ставке, равной ключевой ставке ЦБ, и планируемой отмены льготных ставок на дивиденды и проценты, выплачиваемые российскими компаниями в другие юрисдикции. "Они снижают стимулы к сбережениям, ухудшают отношения с другими странами. Это ухудшение инвестиционного климата", - уверен Кудрин.

По его словам, принятые меры не принесут ощутимого дохода бюджетам разных уровней, но могут "создать нервозность у предпринимателей". Отдельный риск связан с готовящимся разрывом двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения, которые Россия ранее заключала с большим количеством стран. "Если правительство обещало не снижать налоги, нужно потерпеть и накопить доверие (общества и бизнеса)", - сказал Кудрин во время лекции перед выпускниками Российской экономической школы.