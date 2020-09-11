Kostia777 / DepositPhotos ВЦИОМ: каждый четвертый россиянин считает, что его семья живет бедно

Kostia777 / DepositPhotos

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 26% россиян негативно оценивают материальное положение своей семьи. Полностью удовлетворены уровнем благосостояния лишь 14% респондентов, а 60% оценивают материальное положение своих домохозяйств как среднее.

Негативно охарактеризовал сложившуюся экономическую ситуацию каждый третий (34%) участник опроса. При этом 25% граждан ожидают ее ухудшения для себя, а 41% верят в стабильность и считают, что будут жить так же, как и сейчас.

Каждый третий россиянин при этом заявил, что "дела в стране идут в правильном направлении". Отчасти это мнение разделяют еще 37% опрошенных. Один из четырех россиян не согласен с таким утверждением.

В последнее время в России растет количество жителей с доходами ниже прожиточного минимума. Как следует из данных Росстата, во втором квартале 2019 года за чертой бедности живут 18,6 миллионов россиян или 12,7% населения страны. В тот же период 2018 года доход ниже прожиточного минимума получали 12,5% россиян.

Самый высокий уровень бедности - 52,2% - наблюдается среди детей, которые живут в многодетных семьях. Как объяснила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева, все домохозяйства, которые имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты.

По словам Малевой, именно детская бедность формирует "ловушку нищеты": растущие в бедных семьях дети не получают достойного образования, полноценного медобслуживания и социальных услуг, а в итоге становятся аутсайдерами на рынке труда и не могут претендовать на высокую пенсию. Кроме того, по сравнению с другими категориями населения дети намного чаще испытывают лишения, связанные с экономическими трудностями.

По данным РАНХиГС, 20,9% российских детей в возрасте до 17 лет проживают в семьях, имеющих долги по ЖКУ, аренде или кредитам, в то время как аналогичный показатель для всего населения составляет 14%. А 11,7% детей не могут полноценно питаться мясом, курицей, рыбой или их вегетарианскими эквивалентами хотя бы через день.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин заявил, что в борьбе с бедностью власти должны концентрироваться на поддержке семей с двумя и более детьми: именно они составляют около 80% семей, которые сегодня находятся за чертой бедности. Однако закрытый опрос ФСО показал, что более 40% россиян не заметили увеличения помощи семьям с детьми от государства. А данные других опросов показывают, что 75% россиян не хватает денег, чтобы прожить от зарплаты до зарплаты.