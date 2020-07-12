Руководству России еще предстоит проанализировать опыт прохождения нынешнего кризиса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Еще предстоит руководству страны проанализировать опыт прохождения вот этого кризисного времени, тем более, что в экономическом плане еще не все позади. Нас ждут трудности впереди - это очевидно, мы смотрим на глобальные масштабы", - сказал Песков в интервью каналу "Россия 1".

Он также отметил, что вся структура руководства страны сработала в этот период как слаженный механизм. "Самая острая фаза эпидемии и сопутствующего экономического кризиса была пройдена с наименьшими возможными потерями. Это мы можем сказать однозначно", - добавил Песков.

По его словам, власти страны не могли себе представить, каким сложным из-за распространения коронавирусной инфекции будет 2020 год для России и всего мира. "Собственно, наверное, ни одно из живущих поколений с пандемией как таковой не сталкивалось... Сами мы никогда не жили в таких условиях. Это не могло, конечно, не повлиять на нашу страну", - сказал Песков.

Он отметил, что распространение COVID-19 "добавило кризисных условий" как в России, так и в мире. "Когда появилась глобальная угроза, нужно было принять энергичные меры, чтобы не обвалить здравоохранение страны, для того, чтобы система здравоохранения могла купировать эту угрозу для жизни человека. Причем, это все надо сделать в масштабах нашей отечественной географии - самой большой географии в мире. Экономика была моментально мобилизована на производство средств индивидуальной защиты, аппаратов ИВЛ, различных дезинфицирующих средств", - добавил Песков.

Пресс-секретарь президента также выразил мнение, что люди, не верящие в коронавирус, являются невеждами, "а в худшем случае - безумцами". "Эта болезнь существует, эта болезнь особенная", - сказал Песков, добавив, что болеть - "временами страшно". "Доселе неизведанные какие-то ощущения", - пояснил он. Напомним, Песков сам перенес заражение коронавирусом, 25 мая он выписался из больницы.