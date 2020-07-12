muha04 / DepositPhotos Страны, входящие в ОПЕК+, могут в скором увеличить добычу нефти

muha04 / DepositPhotos

Страны, входящие в ОПЕК+, могут в скором увеличить добычу нефти, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg и The Wall Street Journal.

Члены делегаций нескольких стран рассказали WSJ, что сейчас обсуждается сокращение добычи на 7,7 миллиона баррелей в августе, а не на 9,6 миллиона, как планировалось ранее. Саудовская Аравия и большинство участников ОПЕК+, куда входит Россия, поддерживают идею постепенно нарастить нефтедобычу в августе. Предложение появилось на фоне постепенного восстановления спроса на нефтепродукты до уровня, который был до принятия ограничений из-за пандемии.

По данным источников издания, знакомый с позицией Саудовской Аравии, дальнейшее сдерживание добычи для поддержания цен на нефть стало бы "самоубийством" для ОПЕК.

В России крупные нефтяные компании готовятся к увеличению добычи при отсутствии других указаний со стороны Минэнерго, рассказали Bloomberg два представителя отрасли, которые говорили на условиях анонимности.

В июне в ОПЕК+ решили продлить сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля. О сокращении добычи нефти страны первоначально договорились в апреле. Они пытались это сделать с марта, но тогда переговоры не увенчались успехом: Саудовская Аравия заявила, что будет поддерживать поставки сырья на максимальном уровне, Россия также решила их не сокращать. Это спровоцировало резкое падение мировых цен на нефть, а в России и снижение курса рубля.

Члены ОПЕК и ОПЕК+ рассмотрят возможное смягчение квоты до 7,7 млн барр. в сутки на заседании, которое пройдет на следующей неделе

Ранее министр энергетики России Александр Новак говорил, что пока никаких решений об изменении параметров сделки ОПЕК+ нет. Дальнейшие действия, по его словам, будут предприниматься по итогам анализа выполнения сделки и ситуации на рынке.