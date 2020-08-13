Компания "Отисифарм", производящая антивирусный "Арбидол", оштрафована Федеральной антимонопольнйо службой (ФАС) на 200 тысяч рублей, сообщает РБК.

В заявлении ФАС говорится, что в в январе 2020 года в эфире нескольких радиостанций распространялась реклама, что "Арбидол" обладает терапевтической эффективностью против инфекции нового типа, вызванной COVID-19. Однако в аннотации к препарату ничего про лечение коронавируса не говорилось.

ФАС "оценивала не эффективность применения "Арбидола" для лечения COVID-2019, а соответствие сообщенной в рекламе информации требованиям законодательства".

Штраф ничтожен по сравнению с выросшей выручкой от продаж "Арбидола": за первое полугодие рост был девятикратным. Рекламу об эффективности "Арбидола" против коронавируса признали нарушением еще в марте, однако абитражное разбирательство закончилось только в августе. В самой компании уточнили, что ФАС сняла обвинения в недостоверности рекламы, хотя и признала рекламу "Арбидола" выходящей за рамки инструкции.

С начала пандемии в рекламе нескольких препаратов, "Арбидола" и "Ингавирина", говорилось, что они могут лечить COVID-19. "Отисифарм" специально выделяла дополнительный бюджет на эту рекламную кампанию.