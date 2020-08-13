Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Долг федерального правительства на фоне пандемического кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) вновь превысил его ликвидные резервы

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Долг федерального правительства на фоне пандемического кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) вновь превысил его ликвидные резервы. Это следует из ежемесячной статистики Минфина и Банка России, которую изучил РБК.

Положительная разница между активами и долгом наблюдалась с лета прошлого года, что уникально для развивающихся рынков. Нынешнее же изменение не представляет угрозы для бюджетной стабильности, но является символическим последствием текущего кризиса, в котором совпали низкие цены на нефть, рекордное сокращение нефтедобычи, коронавирус и резкий рост бюджетных расходов для поддержки российских семей и бизнеса.

1 апреля, которое можно считать условной точкой отсчета коронавирусного кризиса в России, рублевые и валютные депозиты федеральных органов управления, размещенные в Центробанке и коммерческих банках, достигли рекордных 17 трлн рублей. К этому времени федеральный госдолг составлял 14,5 трлн рублей: таким образом, финансовые активы правительства превышали его задолженность почти на 2,5 трлн руб. Однако 1 июня госдолг и резервы почти сравнялись, а к 1 июля госдолг уже превышал депозиты правительства на 1,55 трлн рублей.

Во втором квартале депозиты правительства планомерно сокращались (на 3,8 трлн руб. за квартал), а госдолг постепенно увеличивался. Внутренний долг вырос за апрель-июнь на 834 млрд руб., а внешний долг даже сокращался, поскольку Минфин с 2019 года не выходит на зарубежные рынки капитала из-за санкций и только погашает еврооблигации.

Все это связано с тем, что Минфин вынужден компенсировать выпадающие нефтегазовые доходы, а также наращивать расходы сверх лимитов, определяемых бюджетным правилом. Дополнительные расходы 2020 года в размере более 3 трлн руб. предполагается профинансировать за счет увеличения внутренних госзаимствований и использования рублевых остатков на счетах. Ситуацию усугубляет и необходимость тратить средства в рамках антикризисной поддержки.

Значительная часть сокращения депозитов пришлась на сделку по покупке правительством контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ, которая была заключена еще до пандемии. Именно эта сделка стала основным фактором сокращения депозитов в иностранной валюте: валюта в сумме 1,9 трлн рублей, находившаяся на счетах в Банке России, была обменена на акции Сбербанка в ходе сделки. Половина денег ФНБ, заплаченных за Сбербанк, почти сразу вернулась в федеральный бюджет: ЦБ перечислил Минфину 1,1 трлн руб., которые позволят частично финансировать антикризисные расходы этого года.

Депозиты Минфина в иностранной валюте также сокращаются из-за ежемесячных продаж долларов, евро и фунтов согласно бюджетному правилу. В апреле-июне Минфин продал валюту в эквиваленте 475 млрд руб. (с учетом июля - 600 млрд руб.). Эти деньги направляются на компенсацию недополученных нефтегазовых доходов бюджета: в июле средняя цена российской нефти Urals впервые с марта превысила заложенную в бюджете базовую цену $42,4 за баррель, но российское правительство по-прежнему недополучает нефтегазовые доходы. Это связано с рекордным сокращением добычи нефти по условиям сделки ОПЕК+.

Рублевые депозиты федерального правительства в июне сократились на 765 млрд рублей, которые пошли на финансирование бюджетного дефицита. Всего Минфин планирует задействовать в этом году до 1 трлн руб. рублевых остатков прошлого года: в Минфине утверждают, что изменения депозитов правительства в первую очередь обусловлены неравномерностью исполнения бюджета, о чем неоднократно заявляли в Счетной палате.

Всего в 2020 году дефицит бюджета может достигнуть 5 трлн руб. (около 5% ВВП). Из них около 4 трлн руб. будут профинансированы за счет чистых внутренних заимствований. По данным рейтингового агентства Fitch, по итогам 2020 года федеральный госдолг возрастет до 15,8% ВВП против менее чем 13% в конце 2019-го, а к концу 2020 года разница между госдолгом и активами правительства достигнет 1,9-2,9 трлн руб. против нынешних 1,5 трлн руб. Однако к 2022 году разрыв между госдолгом и депозитами замедлит рост и стабилизируется на уровне 17,2% ВВП, тогда же перестанут действовать многосторонние ограничения нефтедобычи. Кроме того, со следующего года Минфин предлагает сократить бюджетные расходы относительно 2020 года, и потребности в долговом финансировании уменьшатся.