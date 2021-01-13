Российские банки отстаивают свое право отказывать заемщикам в кредитах без объяснений

Moscow-Live / Николай Будишевский

Банки попросили отклонить поправки в закон "О потребительском кредите", согласно которым участники рынка обязаны будут раскрывать клиентам причины отказов в выдаче кредитов. Начало рассмотрения инициативы намечено на февраль: как следует из письма Ассоциации банков России, которое цитирует РБК , смена практики создаст немалые риски для банков и ничего не даст самим потребителям.

Законопроект предлагает обязать кредиторов давать несостоявшимся заемщикам "мотивированное объяснение с причинами отказа", тогда как сейчас банки могут отказаться заключать кредитный договор с клиентом без объяснений. Авторы законопроекта полагают, что после принятия поправок у клиентов будет возможность устранить причины отказов.

В Ассоциации банков России (АБР) настаивают, что раскрывать несостоявшимся заемщикам причины отказов в выдаче ссуд крайне затруднительно из-за коммерческой тайны, которая распространяется на внутренние модели оценки платежеспособности клиентов. Дополнительные разъяснения заемщикам приведут к раскрытию скоринговых моделей: разные банки отказываются выдавать кредиты по разным причинам, и единого подхода на этот счет у них нет. Принятие же законопроекта приведет к значительному росту жалоб заемщиков в ЦБ, суды и службу финансового уполномоченного, а сами заемщики и мошенники начнут подстраивать свое поведение ради улучшения личных рейтингов.

Кроме того, гражданин может ознакомиться со своей кредитной историей, запросив ее в бюро: дважды в год это можно делать бесплатно. На основании кредитного отчета клиент способен оценить свою платежную нагрузку, и этого будет достаточно, чтобы не столкнуться с наиболее распространенной причиной отказов: речь идет о высоком показателе долговой нагрузки.

В Московском кредитном банке и Промсвязьбанке также отмечают, что разноплановые ответы банков ничего заемщикам не дадут, а сами модели оценки рисков строятся на большом объеме данных и не могут быть интерпретированы должным образом. Проблему можно было бы решить, стандартизировав перечень ответов, однако пока об этом речи не идет. В то же время руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева полагает, что банки могли бы указывать потребителям на необходимость следить за своим кредитным рейтингом, кредитной историей и своим уровнем предельной долговой нагрузки, чтобы потом не столкнуться с отказом в кредите.

В конце 2019 года "Яндекс" запустил проект по оценке кредитоспособности физических лиц совместно с крупнейшими российскими кредитными бюро: Объединенным кредитным бюро (ОКБ) и бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс". Однако впоследствии этот проект был закрыт: сообщалось, что компания пересмотрела свои взгляды на скоринг, поскольку тема передачи даже агрегированных и обезличенных данных о пользователях оказалась слишком чувствительной для ее репутации. Руководство "Яндекса" также признало эксперимент неудачным.