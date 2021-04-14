ВСЕ ФОТО МИД: Россия не намерена отказываться от SWIFT, но готовится к отключению в рамках санкций

Фотобанк Moscow-Live / Алексей Поляков В декабре 2020 года Reuters сообщило о намерении президента США Джо Байдена "наказать" Москву за предполагаемую причастность к хакерской атаке на госучреждения США

The White House / YouTube Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также не исключил ограничение использования в России платежных систем Visa и Mastercard за счет создания "систем по укреплению суверенитета во всех отраслях экономики"

Пресс-служба президента России

Россия будет задействовать другие возможности, если ее отключат от международной платежной системы SWIFT, но пока она не отказывается от нее, заявил РИА "Новости" замглавы МИД Александр Панкин.

Ранее Панкин сообщил, что в России не исключают формирования альтернативы SWIFT на новой технологической основе. "От SWIFT пока не отказываемся, но если нам откажут в SWIFT, то будем задействовать другие системы", - сказал Панкин. В то же время вопрос о возможных партнерах для разработки альтернативы SWIFT пока не обсуждается. "Нет, давайте не будем так далеко заглядывать", - ответил он на соответствующий вопрос.

В декабре 2020 года Reuters сообщило о намерении президента США Джо Байдена "наказать" Москву за предполагаемую причастность к хакерской атаке на госучреждения США. Одним из вариантов такого наказания может стать отключение от системы SWIFT, разговоры такого рода ведутся с 2014 года.

Отмечается, что в России есть собственная Система передачи финансовых сообщений (СПФС), запущенная в 2014-м. К ней подключены все российские банки и около десятка зарубежных из стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). После отключения от SWIFT банки перейдут на российский аналог. Однако для международных платежей СПФС - пока не совсем полноценная замена, поэтому удар будет серьезным.

По словам экспертов, отключение от SWIFT парализует транзакции российских банков, и больше всего пострадают крупные экспортеры, которым придется работать исключительно с иностранными банками для обслуживания своей операционной деятельности. Впрочем, проблему так или иначе удастся решить в течение нескольких недель, хотя это приведет в том числе к резким валютным колебаниям.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также не исключил ограничение использования в России платежных систем Visa и Mastercard за счет создания "систем по укреплению суверенитета во всех отраслях экономики".

"Этот процесс происходит. Вы знаете, что постепенно, не без проблем, но начала создаваться национальная платежная система "Мир". Мы видим, что сейчас эта система уже достаточно окрепла. Да, она не имеет пока международного хождения, но все-таки уже появились страны, где этой системой можно пользоваться. И сейчас уже ни у кого не вызывает сомнение, что эта система со временем получит распространение глобальное. И так же - во всех других областях", - сказал Песков.