Более половины россиян (54%) ни разу не покупали вино за последний год

Moscow-Live.ru / Тихонов Михаил Доля неупотребляющих выше среди молодежи в возрасте от 25 до 34 лет (61%) и людей старше 60 лет (59%)

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Более половины россиян (54%) ни разу не покупали вино за последний год, среди респондентов в возрасте 25-34 лет эта доля составляет 61%, показал опрос ВЦИОМ, о результатах которого сообщил "Интерфакс".

Всероссийский инициативный опрос был проведён 2 июля 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Доля неупотребляющих выше среди молодежи в возрасте от 25 до 34 лет (61%) и людей старше 60 лет (59%). Чаще всего вино употребляют женщины (52%), люди в возрасте от 18 до 24 лет (65%) и от 35 до 55 лет (54%). Сухие вина предпочитают 30%.

46% россиян периодически пьют вино, при этом 24% сограждан предпочитают красное, 11% респондентов - белое. Розовое вино пользуется популярностью у 1% участников опроса, 10% опрошенных пьют различные вина, не имея предпочтений по их цвету.

Каждый четвертый (26%) россиянин чаще покупал отечественные вина, среди респондентов в возрасте 45-59 лет эта доля составила 35%. 12% опрошенных отдавали предпочтение импортным винам, среди молодежи в возрасте до 24 лет - каждый пятый. Еще 6% россиян с одинаковой частотой покупали российское и импортное вино.

66% участников опроса считают Россию страной с большой винодельческой историей и традициями, 25% респондентов придерживаются противоположной точки зрения.