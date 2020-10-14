РЕКЛАМА

"Московский кредитный банк" (МКБ) запустил акцию, в рамках которой новые клиенты банка, не оформлявшие ранее карт МКБ, смогут получить до 7% на остаток по карте.

Акция распространяется на пенсионную карту "Мудрость", а также все карты в пакете услуг "Выгодный".

Для участия в акции необходимо оформить и получить карту до 31 декабря 2020 года. В течение первых трех месяцев с момента получения карты держатели "Мудрости" будут получать 7% годовых на остаток, держатели "Москарты" с пакетом услуг "Выгодный" также будут получать 7% годовых на остаток при соблюдении среднемесячного остатка по всем картам в рамках пакета от 30 000 рублей. Максимальная сумма для начисления процентов по карте "Мудрость" и картам в пакете "Выгодный" - 300 000 рублей.

Подробнее с условиями акции "7% на остаток" можно ознакомиться на страницах карт "Мудрость" и "Москарта".

ПАО "Московский кредитный банк" (МКБ) - универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

Банк был основан в 1992 году. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. Второй частный банк по объему активов по итогам 2 квартала 2020 года (данные рэнкинга "Интерфакс-100").

Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: "А" от АКРА, "А" от "Эксперт РА", "Ba3" от Moody's; "BB" от Fitch; "ВВ-" от S&P.