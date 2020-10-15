Пандемия коронавируса "крайне негативно" отразилась на качестве кредитного портфеля в финансовой системе РФ, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на исследование бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА).

Количество кредитов банков и микрофинансовых организаций с просрочкой более 90 дней на протяжении последних девяти месяцев растет на 80-500 тыс. ежемесячно. По последним данным, они достигли своего максимального значения за все время наблюдения - 12,6 млн единиц, что больше прошлогоднего показателя на 12,5%.

Лидером по числу долгов является Москва с 803 тысячами непогашенных займов. Далее следуют Подмосковье и Краснодарский край. Наименьшее количество проблемных ссуд в Ингушетии (8,1 тыс.), на Чукотке (9,9 тыс.) и в Магаданской области (14,4 тыс.).

Эксперты объясняют резкий рост долгов финансовыми сложностями, возникшими у россиян в период пандемии коронавируса.

Ожидается, что к концу года число просроченных кредитов и займов в России вырастет до 13,5 млн единиц, "то есть, каждая шестая ссуда, вероятно, окажется проблемной".