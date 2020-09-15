Авиакомпании просят Росавиацию допустить их к перелетам в страны, которые до сих пор закрыты для международного пассажирского сообщения. Сообщения об этом Znak.com нашел на сайте ведомства. Поступившие запросы будут рассмотрены межведомственной комиссией Росавиации на заочном заседании 17 сентября. Это первое подобное заседание после введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.

Так, авиакомпания Royal Flight просит разрешить чартерные рейсы из Москвы на Кубу (в Варадеро и Ольгин) с 25 сентября три раза в неделю и в Доминикану с того же числа.

Ряд перевозчиков запросил разрешение на чартеры в Европу: NordStar планирует летать из Москвы в Австрию (Зальцбург) с 25 декабря, а также во Францию (Гренобль и Шамбери). Авиакомпанией подана просьба о допуске к перелетам из Санкт-Петербурга в Испанию (Барселону).

"Уральские авиалинии" намерены летать из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Болгарию (Бургас) и из Москвы в Испанию (Аликанте). В Болгарию также хотела бы летать авиакомпания "Нордавиа".

Авиакомпания "Россия" просит допуск на перелеты из Москвы в Венгрию (Будапешт). "Ямал" запросил разрешение на допуск к полетам по маршрутам из Москвы и Санкт-Петербурга в Барселону и Мадрид. Также на рейсы в Испанию претендуют "Аэрофлот" (по маршруту Москва - Витория) и AZUR air ("Азур эйр"; Москва - Барселона).

Частная компания бизнес-авиации "Сириус аэро" запросила перелеты из России во Францию, но пункты отправления и прибытия не называются. Речь идет о 75 рейсах по конкретным датам.

Что касается регулярных авиаперевозок, то AZUR air запросила допуск на перелеты дважды в неделю в открытые для россиян страны - Великобританию (из Казани, Новосибирска и Ростова-на-Дону в Лондон) и Египет (из Ростова-на-Дону, Казани, Новосибирска, Санкт-Петербурга в Каир), а также из Казани в Турцию (Даламан). Кроме того, запрос на перелет из Калининграда в Стамбул поступил от авиакомпании "Северный ветер".

В России международное пассажирское авиасообщение было закрыто с конца марта . С 1 августа были разрешены перелеты в Турцию, Великобританию и Танзанию. Позднее были разрешены перелеты в Египет, на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты. Однако количество рейсов в эти страны ограничено.