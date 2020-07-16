Moscow-Live.ru / Будишевский Николай С 1 августа в России повышается цена на природный газ для населения

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай

Цена на природный газ для населения повысится с 1 августа 2020 года на 3%. Соответствующий приказ ФАС России N636/20 от 10 июля зарегистрирован 16 июля в Минюсте и опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации, сообщает "Интерфакс".Для Московской, Воронежской и Волгоградской и Белгородской областей оптовая цена газа за 1 тыс. куб. м составит 3 тыс. 921 рубль, для Владимирской и Ленинградской - 3 тыс. 871 рубль, а для ХМАО газ обойдется в 3 тыс. 140 рублей.

Пока не опубликован приказ об индексации цен на газ для промышленности. Однако ранее в ФАС агентству сообщали, что в отношении обеих категорий - и промышленности, и населения - было принято решение и документы направлены на регистрацию в Минюст.

ФАС еще в начале апреля опубликовала проекты приказов о повышении с 1 июля 2020 года регулируемых цен на газ "Газпрома" как для населения, так и для промышленности - на 3%. При этом ФАС обратилась в правительство с предложением не индексировать в этом году цены для населения из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Однако подготовка приказа затянулась и повышения цен с 1 июля 2020 года не произошло.

В 2018 году цены индексировались на 3,4%, но в 2019 - лишь на 1,4%, в этом повышении учтено увеличение НДС с января 2019 года с 18% до 20%. С 2020 года рост цен на газ в Макропрогнозе РФ запланирован на уровне 3%.