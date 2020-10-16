Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил в интервью Bloomberg, что падение курса рубля - это "превосходно", то есть от этого выигрывают многие отечественные производители.

Высокопоставленный чиновник объяснил, что снижение курса национальной валюты побудит отечественных производителей меньше полагаться на импорт. Кроме того, произошедшее с начала года ослабление рубля почти на 20% по отношению к доллару станет благоприятным условием для российских компаний, не зависящих от зарубежной продукции, добавил Мантуров.

Если в начале 2020 года доллар стоил 62 рубля, то в октябре - 78 рублей. Ослабление рубля произошло из-за падения цен на нефть и угрозы санкций со стороны Евросоюза и США, говорится в материале Bloomberg. Сыграла свою роль и ситуация с коронавирусом. Издание назвало рубль одной из худших валют среди стран с развивающимися рынками, к которым относят Россию. Сильнее рубля упали только бразильский реал (-27,8%) и турецкая лира (-23,7%). Белорусский рубль занял в антирейтинге пятое место (-20%), украинская гривна - седьмое (-16,3%).

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сейчас у рубля двусторонняя волатильность. Он выразил уверенность, что после периода падения национальная валюта восстановит свои позиции. При этом рейтинговое агентство Fitch в сентябрьском исследовании прогнозировало укрепление рубля в 2021-2022 годах до уровня 69-70 руб. за доллар, отмечает РБК.

В настоящий момент падение рубля сдерживает Центробанк. Регулятор продает валюту на 5 млрд руб. в день - это в 3,5 раза больше, чем в сентябре. "Рубль - это институционально слабая валюта. Она постоянно падает. То есть периодами какие-то укрепления, они сменяются еще большим падением, - говорит вице-президент компании "Золотой монетный дом" Алексей Вязовский. - Это было на протяжении всей новейшей истории существования России".

Он считает, что сейчас рубль слабеет даже в сравнительно благоприятных условиях: "санкции за (отравление химоружием оппозиционера Алексея) Навального оказались слабыми, эпидемия коронавируса все-таки находится под контролем". "И, скорее всего, год мы даже укреплением рубля можем закончить. Конечно, если не прилетит никакой "черный лебедь", что называется", - добавил Алексей Вязовский, которого цитирует "Коммерсант".

В правительстве РФ в будущее смотрят с оптимизмом. После спада во втором квартале российская экономика восстановилась за лето, считают чиновники. Мантуров рассказал, что правительство не обсуждает планы по продлению мер поддержки бизнеса. "Мы надеемся, что пик позади. Восстановление было очень быстрым во многих отраслях", - подчеркнул глава Минпромторга. Его слова приводит РИА "Новости".

Президент Национального союза экспортеров продовольствия Дмитрий Булатов, комментируя высказывание Мантурова, заметил, что не все так однозначно, даже если учитывать не интересы всех граждан (российского потребителя), а исключительно крупного бизнеса (российских производителей и экспортеров).

"Нельзя рассчитывать на долговременный эффект, нужно все-таки делать продукцию конкурентоспособной, - подчеркнул Булатов. - В краткосрочном плане наша продукция становится еще более востребованной на международных рынках. Но наращивать объемы производства в расчете на то, что рубль будет сохраняться на нынешнем уровне, было бы немножечко преждевременно".

По его словам , непосредственно на экспорт продовольствия, на объемы поставок позиция рубля не повлияет. "Контракты уже заключены, другие контракты на подходе. Увеличить производство, скажем, в 1,5−2 раза с учетом нынешней благоприятной конъюнктуры наши предприятия вряд ли смогут", - пояснил он.

Эксперт также подчеркнул, что "некоторые люди остались без зарплаты, у других доходы уменьшились, а это потребители продовольствия, и они уже не могут позволить себе покупать то продовольствие, которое они покупали раньше, то есть спрос сокращается". Снижение потребления внутри страны также ухудшает перспективы развития какого-либо бизнеса.

Критика высказываний Мантурова в интернете оказалась еще более резкой. "Радоваться падению рубля (равно падению уровня жизни всего населения, равно падению потребления) может либо законченный циник, либо просто не самый далекий, но хорошо зажравшийся чиновник", - написал автор телеграм-канала "Мысли-НеМысли". Он также пожелал министру "всю жизнь жить на одну зарплату, причем среднюю по стране и в рублях".

Между тем доходы чиновника растут такими быстрыми темпами, что их не нивелирует даже обвал рубля. По данным "Интерфакса", Денис Мантуров оказался самым высокооплачиваемым чиновником в России по итогам 2019 года, задекларировав доход в размере 586,02 млн. рублей, что оказалось почти на треть больше, чем годом ранее.

У матери главы Минпромторга Дениса Мантурова также обнаружили дачу за 5 млрд рублей. Кроме того, семья министра владеет пятизвездочным отелем Chekhoff Moscow Curio Collection by Hilton, который расположен на улице Малая Дмитровка в центре Москвы. Рыночная стоимость Chekhoff Moscow Hotel составляет сейчас 1,8-2,2 млрд рублей. Также родственникам министра принадлежит четырехзвездочный отель "Приморье Grand Resort Hotel" на 167 номеров в Геленджике. Наконец, порт в Геленджике контролируется фирмами, доли в которых есть у семей Мантурова и "друга Путина" Сергея Чемезова.