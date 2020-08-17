Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал о том, как его ведомство намерено бороться с незаконными поставками "санкционной продукции": соответствующие предложения уже переданы в правительство и предусматривают введение ответственности против транспортных компаний и самих водителей, которым предлагается запретить въезд в страну.

Комментируя в интервью РБК ситуацию с санкциями, глава Россельхознадзора заявил, что сейчас РФ зависит от импорта меньше, чем в начале 2000-х годов, а некоторые продукты отправляются на экспорт. Санкции же позволили нарастить производство в том числе "нетрадиционных видов продукции" в числе которых Данкверт назвал шампиньоны, тепличные овощи, яблоки и груши. "Я уверен, что через определенное время Россия станет экспортером этих видов продукции", - заявил Данкверт, пояснив, что "благотворный эффект" санкций переоценивать не стоит.

"Необходимо понимание того, что мы можем делать эффективно сами. Если овощи будут выращиваться в Сибири и поставляться на Дальний Восток, продовольственная безопасность региона не будет зависеть от импортных поставок из Китая. А у регионов Поволжья есть все ресурсы, включая Волгу, чтобы обеспечить луком и чесноком всю страну", - заявил он. По его словам, перспективным направлением может стать экспорт органической продукции, в том числе овощей и картофеля: за первое полугодие 2020 года на внешние рынки отправлено уже 300 тысяч тонн картофеля.

Одновременно с этим продолжает существовать и проблема ввоза в Россию санкционной продукции, причем люди, занимающиеся этим, стали действовать более изощренно, заявил Данкверт. "Если в первые годы мы находили этикетки на упаковках и могли доказать, что эта продукция относится к запрещенной, то сегодня найти какие-либо следы сложно", - пояснил он, добавив, что ситуация улучшилась после введения электронных систем прослеживаемости, которые позволяют увидеть, где произведена продукция.

"Подготовленность контрабандистов стала гораздо выше, и побороть это можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берется везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары", - заявил Данкверт, добавив, что Россельхознадзор передал в правительство ряд предложений, которые "смогут в корне поменять ситуацию". По его словам, за такие нарушения необходимо наказывать непосредственно транспортные компании, а также водителей, которым нужно запрещать въезд в страну. Для этого в соседних странах предлагается создать информационные системы, с помощью которых можно будет отслеживать случаи ввоза продукции без документов и пресекать их.

"Например, когда в Калининграде мы задерживаем автобусы с санкционными продуктами, их везет водитель - польский гражданин. Я в свое время писал в наш МИД. Думаете, так легко закрыть визу на въезд в Россию? Практически невозможно! Потому что у нас законодательством это не предусмотрено. А у иностранцев очень просто. Вам сразу вообще без разговоров закроют въезд на пять лет. Эти предложения все есть, они обсуждаются", - заявил глава Россельхознадзора.

Сейчас практики конфискации автомобилей за ввоз запрещенной продукции нет. "Так, если мы задержали машину, подозревая, что в ней перевозится санкционная продукция, но прямых доказательств и документов на нее нет, мы вынуждены просто вернуть груз", - пояснил Данкверт. "Почему-то, если ввозят в страну наркотики, их конфискуют, а если пытаются ввезти незаконные овощи, то мы вынуждены отправить их назад", - посетовал он.

Запрет на ввоз продуктов из ЕС, Канады, Австралии, Норвегии и других стран Россия ввела в августе 2014 года в ответ на их санкции из-за присоединения Крыма и ситуации в Донбассе. Однако попавшие под санкции продукты продолжают ввозить в Россию нелегальными способами, в частности, через Белоруссию.

Санкционные продукты попадают в Россию несколькими способами: их переупаковывают как продукцию не попавших под эмбарго стран, ввозят под прикрытием (товар либо прячут за упаковками другого, разрешенного, либо документы оформлены на легальные продукты) или ввозят продукцию неизвестного происхождения, то есть без сопроводительных документов.

Эксперты отмечают, что транспортная компания отвечает за сохранность груза, который она перевозит, но не обязана отвечать за его состав, если речь не идет о нарушении Уголовного кодекса. Решение о провозе санкционного товара принимает его получатель или таможенный брокер без участия перевозчика, а транспортная компания несет ответственность, если доказан факт фальсификации документов или соучастия в провозе санкционного товара. Но если речь идет о добросовестной транспортной компании, умысел ее в данном случае доказать невозможно. К тому же недобросовестные участники явно найдут альтернативные способы поставки санкционных товаров, и более эффективным решением в этом смысле могло бы стать усиление пограничного контроля на въезде в Россию.

В 2017 году Роспотребнадзор уже предлагал ввести штрафы за перевозку, хранение и продажу санкционных товаров и даже разработал соответствующий законопроект, однако он не был принят. Единственным на данный момент наказанием для импортеров остается изъятие и уничтожение санкционной продукции. Между тем эксперты отмечают, что из-за продуктового эмбарго российские потребители ежегодно теряют около 445 млрд рублей: большинство позиций из списка санкционных товаров заместить так и не удалось.