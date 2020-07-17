Росстат сообщил о падении реальных доходов россиян на 8%

В России реальные располагаемые денежные доходы населения во втором квартале 2020 года сократились на 8% в годовом выражении, передает "Интерфакс" со ссылкой на Росстат. Данные приводятся в годовом сравнении после роста по уточненным данным на 1,2% в I квартале 2020 года. До этого ведомство оценивался спад на 0,2% в I квартале).

Таким образом, реальные располагаемые доходы населения РФ во II квартале пережили самое глубокое падение в квартальной динамике с конца 1990-х годов.

Сейчас данные Росстата на сайте доступны только начиная с 2008 года . За этот период столь глубокого падения не было -максимальный спад был в IV квартале 2008 года - на 6,1% в годовом выражении, а также в IV квартале 2016 года и III квартале 2015 года -на 5,6%.

В период 2000-2008 годах доходы населения стабильно прибавляли на фоне высоких темпов экономического роста и увеличивающихся расходов бюджета. В последний раз доходы падали сильнее в 1999 году -тогда по итогам года падение превысило 10%.

В целом за I полугодие 2020 года, по данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения, упали на 3,7% по сравнению с I полугодием 2019 года. Улучшение данных за I квартал связано, скорее всего, с выплатами добавок к пенсиям в конце марта (в том числе ветеранам войны).

Как сообщалось, за 2019 год реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) выросли на 1% после роста на 0,1% в 2018 году, снижения на 0,5% в 2017 году, падения на 4,5% в 2016 году, снижения на 2,4% в 2015 году и снижения на 1,2% в 2014 году.

Минэкономразвития в июньской версии прогноза прогнозировало падение реальных располагаемых доходов населения в РФ в 2020 году на 3,5%.Падение доходов россиян связано с последствиями пандемии коронавируса, которая привела к ограничению работы предприятий в стране и росту безработицы. Так, число безработных россиян в мае увеличилось на 227 тысяч по сравнению с апрелем и достигло 4,5 млн человек. Уровень безработицы достиг 6,1%, что стало максимальным значением с марта 2012 года.

При этом, как сообщил в пятницу Росстат, численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2020 года уменьшилась на 2,3 млн человек, или на 1,7% по сравнению с I кварталом 2019 года, и составила 18,6 млн человек. Уровень бедности в РФ в I квартале 2020 года снизился до 12,6% против 14,3% в I квартале 2019 года.