Moscow-Live / Михаил Незговоров Книжная сеть "Республика" подала в Арбитражный суд Москвы иск с требованием признать себя банкротом

Moscow-Live / Михаил Незговоров

Книжная сеть "Республика" подала в Арбитражный суд Москвы иск с требованием признать себя банкротом. Как следует из материалов на сайте суда, заявление подано 16 ноября, дата рассмотрения его обоснованности пока не назначена.

По данным картотеки арбитражных дел, с 1 апреля к ООО "Республика" подано более 40 исков. Так, издательство "Эксмо" требует от книжной сети более 122 миллионов рублей, а Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск по делу японской компании Fujifilm о взыскании более 60 млн рублей с сети магазинов.

Компания 28 октября сообщила ТАСС, что планирует объявить себя банкротом. Пандемия привела к падению трафика и выручки магазинов, что сделало невозможным выполнение обязательств. При этом ретейлер пока не планирует закрывать магазины.

"Первая волна новостей о пандемии в начале марта привела к снижению трафика в магазинах, в особенности находящихся в ТЦ. Уже к середине марта, еще до введения ограничительных мер, просадка была более чем существенной, а к концу месяца по отдельным точкам доходила до 90%. С 29 марта по 1 июня - более двух месяцев - все розничные магазины сети простаивали, при этом сохранялись постоянные расходы и копились убытки", - сказал представитель компании "Ведомостям".

В компании отметили, что в условиях пандемии вырос уровень спроса в онлайн-сегменте , но рост был не сопоставим с размером убытков. Часть расходов на аренду компании удалось сократить благодаря пониманию со стороны ряда арендодателей, однако значительную часть магазинов все же пришлось закрыть.

"Республика" была основана в 2006 году владельцем продуктовой группы "Дымов" Вадимом Дымовым. По данным ЕГРЮЛ, ему принадлежит 97,1% компании, еще 2,9% владеет Кирилл Кульбаба. Магазины открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.