7 мая хакерская атака парализовала Colonial Pipeline. В результате атаки автозаправочные станции от Вашингтона до штата Алабамы испытали такой наплыв покупателей, что запасы горючего истощились. А цены на топливо резко повысились

U.S. Energy Information Administration Закрытая АЗС в городе Оук-Хилл штата Виргиния, май 2021 года

Famartin / Wikipedia

На крупнейшем топливопроводе США Colonial Pipeline, вернувшемся к работе 12 мая после хакерской атаки, снова зафиксированы проблемы с компьютерными сетями, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на грузоотправителей, которые пожелали остаться анонимными.

По данным источников агентства, во вторник, 18 мая, клиентам компании-оператора топливопровода Colonial Pipeline стала недоступна система, которая позволяет им делать заказы на поставки топлива через трубопровод, вносить в заявки изменения и отслеживать статус заказа в реальном времени.

Клиентам также приходится использовать дополнительную коммуникационную систему для доступа к сетям Colonial Pipeline и получать информацию о состоянии транспортируемого топлива. Однако заказчики услуг по транспортировке при этом отметили, что топливопровод, по-видимому, функционирует.

Компания разослала грузоотправителям уведомление о проблемах с Сетью, "влияющих на способность клиентов вводить и обновлять заявки". В Colonial Pipeline подчеркнули, что трудятся над устранением ошибок.

7 мая хакерская атака парализовала Colonial Pipeline, напоминает "Интерфакс". Это крупный топливопровод, по которому доставляется горючее из штата Техас на восточное побережье США. В день по нему транспортировалось до 2,5 млн баррелей различных продуктов нефтепереработки, включая бензин и дизель.

В результате атаки автозаправочные станции от Вашингтона до штата Алабамы испытали такой наплыв покупателей, что запасы горючего истощились. Bloomberg отмечает, что ситуация до сих пор до конца не нормализовалась, и транспортные компании работают сверхурочно для восстановления снабжения. В минувшую пятницу Colonial Pipeline объявил о возобновлении прокачки на полную мощность.

Ранее власти США сообщили, что работу трубопровода Colonial Pipeline парализовала хакерская группировка DarkSide. Американские власти говорили, что хакеры находятся в России, но в то же время, по всей вероятности, не связаны с властями.

По оценке Bloomberg, атака могла привести к взлету цен на бензин в США до самого высокого с 2014 года уровня.

Ранее Bloomberg также сообщало со ссылкой на источники, что компания-оператор Colonial Pipeline заплатила около 5 млн долларов хакерам за восстановление своей компьютерной сети.