В условиях падения курса рубля россияне стали создавать себе подушку безопасности. Поэтому резко вырос спрос на крупные суммы в иностранной валюте - более 2000 долларов. Данные Центробанка, с которыми ознакомились "Известия", показывают, что в мае и июне покупки не только восстановились после пандемии, но и побили шестилетний рекорд. Аналитики объясняют поведение граждан неопределенностью на рынках с учетом коронакризиса и угрозы новых санкций.

Как показывают последние доступные данные ЦБ, особенно высок был спрос на крупные суммы. Если в феврале и марте люди, покупавшие валюту на сумму более 5000 долларов, в совокупности приобрели 31,6 млн и 44,21 млн долларов, то в мае и июне объемы взлетели до 310,6 млн и 607,2 млн долларов соответственно. Июньский показатель стал месячным рекордом с ноября 2018 года. Закупки валюты в таких объемах выросли на порядок.

Еще больше было желающих купить валюту на сумму от 2001 до 5000 долларов. В мае спрос составил 370,65 млн, в июне - 824,3 млн долларов. Совокупный объем - $1,194 млрд - оказался максимальным для этих двух месяцев за последние шесть лет. Даже в мае и июне 2015 года, когда после валютного кризиса граждане сметали доллары и евро, спрос был чуть ниже - $1,186 млрд.

Менее крупные суммы, напротив, популярностью не пользовались. Общий размер сделок на 501-2000 долларов в июне составил 489,3 млн долларов - это вдвое ниже январского и февральского уровней, а на покупки 251-500 долларов пришлось лишь 2,32 млн долларов по сравнению с 77,23 млн долларов в феврале. Вероятно, скачок закупок крупных сумм в иностранной валюте свидетельствует о том, что в России все более неуютно становится не только бедным слоям населения, но и зажиточному классу.

В целом в июне россияне купили валюты на 1,932 млрд долларов, что в 2,3 раза больше апрельского показателя - 846,63 млн долларов. По данным ЦБ, средняя сумма сделки в июне составила 2638 единиц для доллара и 2008 для евро.