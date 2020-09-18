Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг

Принадлежащий Венесуэле крупнейший супертанкер будет плавать под российским флагом, передает РБК. Это прецедент, следует из базы данных по морским судам Equasis: из более чем 800 судов, когда-либо ходивших под флагом Венесуэлы, есть лишь эпизодические примеры перехода в другую юрисдикцию - Либерии или Панамы.

Танкер дедвейтом 320,8 тыс. т - то есть класса VLCC (Very Large Crude Carrier), ранее называвшийся Ayacucho (один из венесуэльских городов называется Пуэрто-Аякучо), в мае 2020 года сменил имя на "Максим Горький", а с июня перерегистрирован в российском реестре и ходит под российским флагом, следует из данных Equasis. Это подтверждается выпиской из Российского международного реестра судов (РМРС), где говорится, что супертанкер был зарегистрирован в России 27 мая 2020 года.

Свидетельство о классификации судну выдал 20 августа Российский речной регистр, следует из выписки.

"Максим Горький" теперь может быть крупнейшим танкером, который ходит под российским флагом. До этого самыми крупными танкерами-накопителями (плавучие нефтехранилища) в России были "Умба" (дедвейт 300 тыс. т) и "Кола" (309 тыс. т), следует из базы Equasis и публикаций в открытых источниках.

В 2013 году государственная нефтяная компания Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PDVSA) торжественно принимала новый супертанкер Ayacucho от китайской судоверфи Bohai Shipbuilding (она также строила танкеры для "Совкомфлота", ходящие под иностранными флагами). "Это судно, которое вмещает 2 млн барр. нефти. Оно почти такое же большое, как авианосец. Это авианосец нашего Отечества, нашего суверенитета", - провозглашал тогда с гордостью министр нефти Венесуэлы Рафаэль Рамирес.

Ayacucho и еще три супертанкера находились на балансе сингапурского совместного предприятия CV Shipping, принадлежавшего венесуэльской госкомпании PDVSA и китайской госкомпании PetroChina. Однако после того как США ввели санкции против PDVSA, а международные страховщики отозвали покрытие ее судов, китайский партнер инициировал банкротство сингапурского СП, сообщало агентство Reuters. PetroChina забрала три танкера себе, но оставило венесуэльцам четвертый - Ayacucho.

PDVSA в марте 2020 года перевела танкер из юрисдикции Сингапура под флаг Венесуэлы. После этого 27 мая PDVSA передала судно Национальному институту водного хозяйства (INEA) Венесуэлы - государственной организации, которая не внесена в санкционный список США. Однако в августе 2019 года США распространили блокирующие санкции на правительство Венесуэлы, определив "правительство" для этих целей широко - "включая любое его политическое подразделение или агентство".

Одновременно с передачей судна агентству INEA 27 мая оно сменило прописку на российскую и было зарегистрировано в Большом порту Санкт-Петербург, следует из данных Equasis и РМРС. Это подтвердили в Минтрансе РФ.

В российском реестре указано, что владельцем судна является московская судоходная компания "Трансокеания", созданная в начале 2020 года. Ее учредителями на паритетных началах стали INEA и транспортная компания "Совфрахт", которая находится под санкциями США за работу в Крыму. Таким образом, "Трансокеания" автоматически подпадает под американские санкции по "правилу 50%" Минфина США. Других судов в управлении "Трансокеании" нет, следует из данных Equasis.

По данным Reuters, "Максим Горький" находился в территориальных водах Венесуэлы с 2018 года. Танкер использовался как плавучее хранилище для нефти. Однако в июле PDVSA заполнила его целиком. Венесуэла планирует отправить судно на ремонт в Китай и где-то разгрузить накопленные 2 млн баррелей нефти, утверждает Reuters.

В американском санкционном списке сейчас находится 47 венесуэльских судов, но судна под названием "Максим Горький" там нет. Однако поскольку танкер принадлежит государственному органу Венесуэлы (под санкциями) и де-юре управляется компанией под санкциями, он автоматически тоже подпадает под ограничения США. Это значит, что на практике судно, скорее всего, оставлено без международных страховки и сертификатов, необходимых для навигации в международных водах и заходов в порты.