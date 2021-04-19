Группа депутатов от КПРФ вносит в Госдуму законопроект об освобождении неработающих пенсионеров от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов от банковских вкладов. Изменения предлагается оперативно внести в Налоговый кодекс РФ, чтобы пенсионеры не успели лишиться денег, так как налог будет рассчитываться только по результатам 2021 года.

Разработчики законопроекта обратили внимание, что с 1 января 2021 года россияне должны платить НДФЛ с процентов от банковских вкладов размером свыше одного миллиона рублей. Однако, считают они, при принятии этого закона не были учтены интересы социально незащищенных групп населения, в частности, неработающих пенсионеров. По этой причине они предлагают освободить эту группу граждан от таких платежей.

В группе авторов проекта лидер КПРФ Геннадий Зюганов, депутаты фракции Иван Мельников, Николай Коломейцев, Юрий Афонин, Михаил Щапов и другие.

Однако, так как такая льгота "может быть использована не только в благих целях", авторы инициативы предложили ввести ограничение по размеру вклада на одного пенсионера, сообщает агентство "Прайм". "Необлагаемый налогом доход не может превышать 12 прожиточных минимумов пенсионера в год. Что при текущей ставке рефинансирования ЦБ РФ примерно соответствует доходам от вклада менее 3 миллионов рублей", - пояснили в пресс-службе одного из авторов проекта.

"Есть немалое количество пенсионеров, которые годами откладывали на банковских счетах небольшие суммы, чтобы в старости получить дополнительные доходы к скудной российской пенсии. Конечно, наша задача - добиваться повышения самой пенсии. Но вместе с тем нельзя лишать неработающих пенсионеров источника честно накопленного дополнительного дохода", - отметил депутат Михаил Щапов. Он добавил, что кроме пенсионеров в подобной поддержке нуждаются и другие социально незащищенные категории.

Прожиточный минимум пенсионера в год, к примеру, в Москве составляет в 2021 году 13496 рублей. Таким образом, в поправках предлагается не облагать налогом доходы от банковских вкладов пенсионеров, в сумме не превышающие примерно 162 тысячи рублей. Такой доход можно получить, в среднем, от вклада на сумму 2 млн 700 тысяч рублей (при ставке в 6% годовых). Отметим, прожиточный минимум пенсионера в каждом субъекте РФ различен, поэтому и необлагаемая налогом сумма будет в каждом регионе разной.