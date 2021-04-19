Олег Дерипаска обвинил Росстат в манипуляциях со статистикой ради "бравых отчетов" о снижении уровня бедности

AntonPopper777

Данные Росстата, согласно которым уровень бедности в России по итогам 2020 года оказался наименьшим за предыдущие пять лет, не соответствуют действительности и объясняются "манипуляциями статистикой", считает миллиардер Олег Дерипаска.

"Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн человек. На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 млн. Но Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие "бравые" отчеты о "победах" над бедностью. Обидно только, что "победы" эти в основном на бумаге происходят", - написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

В середине апреля Росстат сообщил, что доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума по итогам 2020 года снизилась до 12,1% (17,8 млн человек), что стало минимальным значением с 2014 года (тогда было 11,3%). В январе-сентябре 2020 года россиян, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, были 19,6 млн человек, или 13,3% от всего населения. Однако в четвертом квартале число бедных снизилось до 13,5 млн человек, или 9,2% населения страны.

"Оценивая динамику доходов населения в четвертом квартале 2020 года по сравнению с предшествующим периодом, можно отметить рост доходов от собственности (на 34,6% к третьему кварталу 2020 года), а также доходов от предпринимательской и иной производственной деятельности (на 22,5% к третьему кварталу 2020 года). Вместе с активной поддержкой наиболее незащищенных групп населения рост доходов в четвертом квартале позволил значительно снизить число малоимущих граждан", - отмечалось в сообщении Росстата.

Между тем только 25% россиян в 2021 году заявили, что их доход превышает необходимый прожиточный минимум. Хуже всего ситуация обстоит в небольших городах и на селе - только 15% респондентов считают, что зарабатывают больше минимально необходимого, а в крупных и средних городах этот показатель составил 28%. Наилучшая ситуация в столице - там доля тех, кто зарабатывает больше необходимого, составляет 64%.

Реальный прожиточный минимум, согласно исследованию социологов, это сумма, которая необходима россиянину в расчёте на одного человека в месяц. В среднем в этом году респонденты назвали 24 600 рублей. Официальный прожиточный минимум, установленный Минтрудом России, в два раза меньше - 11 700 рублей (фактический среднедушевой доход на члена семьи в месяц - 18 600 рублей).

Количество россиян, которые называют свой доход выше необходимого прожиточного минимума, снижается с каждым годом. В 2018 году так считали 29%, в 2019 году - 28%, а в 2021 году - уже 25%. "Этот показатель оказывается на уровне кризиса 2008−2010 годов и заметно ниже своего пика в 2014-2015 годах", - отмечают авторы исследования. При этом разрыв между желаемым минимумом денег и реальным среднедушевым доходом в 2021 году продолжает расти, что указывает в том числе на растущую дистанцию между располагаемыми возможностями россиян и ресурсами, необходимыми для поддержания приемлемого качества жизни.