Москва на первом месте в рейтинге регионов РФ с самым высоким уровнем жизни

Фотобанк Moscow-Live / Будишевский Николай

Москва в 2020 году стала лидером по экономическому и социально-экономическому развитию среди российских регионов.

Показателями оценки стали девять критериев, в числе которых - среднемесячная зарплата и стоимость потребительской корзины, а также индекс промышленного производства и соотношение задолженности перед федеральным центром с доходами регионального бюджета и т.д. При этом у Москвы нет первых мест ни по одному из них. Лучшие показатели столицы - два вторых места в "Отношении суммы госдолга субъекта РФ к сумме доходов консолидированного бюджета" и "Отношении суммы госдолга субъекта РФ к сумме поступившего в федеральный бюджет от региона НДС". При этом эксперты поместили Москву на четвертую позицию по зарплате, на пятую - по отношению заработка к стоимости потребкорзины и на 64-ю - по динамике валового регионального продукта с коррекцией на инфляцию.

На второй строчке рейтинга расположилась Тюменская область. У этого региона лучшим показателем оказался индекс промышленного производства и отношение суммы госдолга к сумме поступившего в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость - вторая и третья позиции соответственно.

Третьей стала Ленинградская область благодаря показателям отношения суммы госдолга к доходам бюджета и собираемости НДС. Область заняла по ним пятое и шестое место среди всех субъектов РФ соответственно. Хуже всего у Ленобласти с динамикой регионального продукта - по этому критерию она на 63-м месте в рейтинге.

В десятку также вошли: Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская область, Санкт-Петербург, Магаданская, Иркутская, Калужская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на интегральный рейтинг, составленный Фондом развития гражданского общества, при составлении рейтинга учитывались такие показатели, как среднемесячная зарплата, стоимость потребительской корзины, индекс промышленного производства и соотношение задолженности перед федеральным центром с доходами регионального бюджета.

Для составления рейтинга были использованы данные из открытых источников Росстата, Минфина, ФНС, а также базы данных других ведомств.