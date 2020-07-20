В списке системообразующий компаний, которым обещана поддержка государства в условиях вызванного коронавирусом кризиса, оказались десятки структур, имеющих офшорную форму собственности, а также тесно связанных с семьями чиновников

Rangizzz / DepositPhotos Некоторые компании находятся одновременно в двух категориях: контролируются государством и частично принадлежат офшорным компаниям. Это, например, компания "Вириал", которая занимается производством технической керамики для машиностроения и нефтепереработки. На 49% она принадлежит госкорпорации "Роснано", а на 15% - кипрскому офшору "Элеморус холдингз лимитед"

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов

В списке системообразующий компаний, которым обещана поддержка государства в условиях вызванного коронавирусом кризиса, оказались десятки структур, имеющих офшорную форму собственности, а также тесно связанных с семьями чиновников. Совместное исследование 1113 компаний из июньского списка, проведенное "МБХ медиа", RAVEN и Znak.com, показало, что 122 компании (10%) контролируются или тесно связаны с семьями федеральных, региональных чиновников и депутатов, 92 компании (8%) имеют офшорную структуру собственности.

Государство прямо или косвенно контролирует 379 компаний (34%) из списка. "Это показывает реальную картинку того, кого государство решило поддержать в период эпидемии. На бизнес, который может получить господдержку, но и не связан с государством, чиновниками или олигархами и не находится в офшорах, приходится всего 29% компаний, пострадавших от эпидемии", - прокомментировал участник проекта RAVEN, замгендиректора "Трансперенси Интернешнл - Россия" Илья Шуманов.

Некоторые компании находятся одновременно в двух категориях: контролируются государством и частично принадлежат офшорным компаниям. Это, например, компания "Вириал", которая занимается производством технической керамики для машиностроения и нефтепереработки. На 49% она принадлежит госкорпорации "Роснано", а на 15% - кипрскому офшору "Элеморус холдингз лимитед", пишет "МБХ медиа".

В офшорной зоне также находится издательство "Просвещение", которое охватывает почти весь рынок школьных учебников в России. По данным "СПАРК-Интерфакс", 75% акций АО "Издательство Просвещение" принадлежит компании ООО "Просвещение", которая, в свою очередь, принадлежит кипрской "Просвещение холдингс лимитед".

Ни одного системообразующего предприятия не нашлось в девяти регионах: Астраханской области, Еврейской автономной области, Республике Алтай, Хакасии, Калмыкии, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ингушетии. Зато от Чечни в список вошли сразу две компании - региональный сотовый оператор "Вайнах Телеком" и интернет-провайдер "Электросвязь".

В 2013 году, после скандала с голосованием вокруг визуальных символов России и мечети "Сердце Чечни" в частности, Алексей Навальный выяснил, что соучредителем "Вайнах Телеком" является министр транспорта и связи Чечни и зять Рамзана Кадырова Рамзан Черхигов. Сейчас этот оператор занимает доминирующее положение в республике, а в горных районах альтернативы ей и вовсе нет.

С несколькими компаниями из списка системообразующих связана семья члена Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова. Формально его сыну Саиду принадлежит доля в золотодобывающей компании "Полюс", а также аэропорт Махачкалы. Через входящую в ближний круг Керимова Татьяну Башмакому сенатор также связан с компаниями "Деловые линии" и "ДЛ-Транс".

Еще с одним членом Совфеда Александром Бабаковым, по данным исследователей списка, напрямую связывают системообразующие компании ЛКС и "Облтранстерминал". Еще три компании связаны с бывшим советником Бабакова Александром Кахидзе - "ФинИнвест", "Новосибирский транспортный терминал" и транспортно-логистический центр "Бронка". Бабаков занимает 43 место в рейтинге самых богатых госслужащих по версии Forbes. В 2013 году Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Навального нашел у него незадекларированное поместье под Версалем, оформленное на жену, и квартиру в Франции. При этом тогда Бабаков считался "самым бедным" депутатом Госдумы.

От Москвы в списке системообразующих компаний в категории "промышленность социально-значимых товаров" оказались производитель пазлов "Степ пазл", издательство настольных игр Hobby World, производитель игрушек "Десятое королевство" и производитель детских площадок "Вега групп". В категории "оптово-розничная торговля" представлены люксовые универмаги ГУМ и ЦУМ.

Среди представителей киноотрасли системообразующими признаны, среди прочих, студия "Тритэ" Никиты Михалкова, "Арт Пикчерс" Федора Бондарчука и "Базелевс" Тимура Бекмамбетова. Сразу три губернатора - Ростовской, Тамбовской и Тюменской областей - просили Минсельхоз включить в перечень системообразующих группу компаний "Рост", связанную с сыном бывшего генпрокурора России Игорем Чайкой. В апреле Минсельхоз направил соответствующую просьбу в Минэкономразвития, но мощное лоббирование ГК не помогло.

В начале июля "Коммерсант" узнал, что представители целого ряда российских компаний, включенных в список системообразующих, жалуются на изматывающую бумажную работу, избыточные требования и сложную систему отбора. Промышленники не понимают, что от них потребуют в обмен на поддержку, и опасаются доступа конкурентов к той "весьма чувствительной" информации, которую требует от них государство. Поэтому компании избегают обращаться за помощью даже при необходимости, а некоторые попросили исключить их из списка.