Россияне перестанут платить за подключение к газовым сетям

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В ходе очередного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин выразил недоумение недостаточной газификацией в регионах и предложил одобрить инициативу "Единой России", согласно которой необходимо подводить газопроводы до границ участков домовладений за счет бюджета РФ. Начать реализацию этого плана предлагается уже в 2022 году.

"Сейчас немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу до сих пор по непонятным для людей причинам не имеют. Вроде вот она, труба, а газа в домохозяйстве нет", - заявил президент. Он поручил правительству совместно с регионами разработать четкий план газификации таких домохозяйств, предусматривающий бесплатную подводку газа непосредственно до границы земельного участка.

"Правительству нужно отработать все детали и с "Газпромом", и с другими компаниями, структурами, которые работают в этой сфере, чтобы сбоев здесь никаких не было. А то я с этой трибуны сказал, люди будут ждать, а какие-нибудь закорючки где-то, где нужно, не поставите, запятые, и все будет опять стоять. Это абсолютно недопустимо, сам проверю, посмотрите повнимательнее. И "Мособлгаз", и другие организации должны понимать, что они должны сделать, в какие сроки и за какие деньги", - подчеркнул президент.

Также он заявил о необходимости разработать решения по доступу жителей каждого региона к надежным и чистым источникам энергии. "Это может быть электроэнергия, в том числе из возобновляемых источников, экологическое применение угля - такое тоже возможно в современной мире, сетевой или сжиженный газ. Поручаю руководителям регионов при координации Правительства подготовить такие детальные планы действий и приступить к их реализации в следующем году", - заключил Путин.

Проблему газификации можно назвать одной из основных в России: на недостаток газификации регулярно жалуются в том числе и жители регионов. Еще в 2017 году "Газпром" неоднократно жаловался на то, что из-за недополучения средств компания вынуждена была урезать финансирование важнейших программ, среди которых - газификация регионов. В 2016 году газовый монополист сократил инвестиции в газификацию десяти регионов из-за неплатежей и неисполнения обязательств администрациями регионов.

Тогда же тогдашний министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия никогда не будет газифицирована на 100%, поскольку в отдельных регионах намного целесообразнее использовать сжиженный природный газ или уголь. "Поверьте, 100% не будет никогда, потому что в отдельных регионах у нас не будет газотранспортной инфраструктуры, поэтому что это неэффективно просто экономически", - объявил Новак на заседании Общественного совета Минэнерго РФ.